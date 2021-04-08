بوتين  لـ ميركل: القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية يجب ألا تخضع للتسييس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم ضرورة عدم تسييسس قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية.

ونقلت وكالة تاس عن الخدمة الصحفية في الكرملين قولها في بيان إن بوتين وميركل واصلا خلال اتصال هاتفي تبادل وجهات النظر حول الوضع في سورية ونوها بضرورة إعطاء الأولوية لمهمة تحسين الوضع الإنساني هناك.. حيث أكد بوتين في هذا السياق على أن تسييس القضايا المتعلقة بتقديم المساعدة الخارجية للشعب السوري وإعادة إعمار البنية التحتية وعودة اللاجئين إلى وطنهم أمر غير مقبول.

وحول ليبيا أعرب الجانبان عن استعدادهما لتسهيل جهود إعادة الوضع إلى طبيعته في هذا البلد واتفقا على المزيد من تنسيق خطواتهما في هذا الاتجاه.