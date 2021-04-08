عبد اللهيان: سورية في الخط الأمامي لمحور المقاومة

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن سورية كانت وما زالت في الخط الأمامي لمحور المقاومة مشددا على أن إيران ستبقى إلى جانبها بقوة وستواصل دعمها الكامل للشعب السوري وقيادته.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب إن “الولايات المتحدة ما زالت تمارس إرهابها وتفرض العقوبات الاقتصادية وهي الآن تمارس حرباً إرهابية اقتصادية ضد سورية بأدوات الإرهاب الاقتصادي تحت عنوان (قانون قيصر)” مندداً بسياسة واشنطن غير البناءة والتدخلية في المنطقة والعالم.

ونوه عبد اللهيان بالعلاقات الراسخة والودية والأخوية بين إيران وسورية معتبراً زيارة مجموعات الصداقة البرلمانية واللجان المتخصصة في البلدين عاملاً مهماً لزيادة وتقوية التفاعل بينهما.

بدوره نوه السفير ديوب بالعلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران مؤكداً على أهمية تطويرها في كل المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد ديوب على أن سورية ماضية بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها في مكافحة الإرهاب حتى هزيمته وتحرير كل حبة من ترابها الوطني مجدداً وقوف سورية بقوة إلى جانب إيران ودعمها التام للمفاوضات التي تجريها مع مجموعة (4+1) لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأحادية وغير القانونية المفروضة عليها.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتم التأكيد على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات