مشاركة متميزة في بطولة الجمهورية لبناء الأجسام

اختتمت ظهر اليوم في صالة الجلاء الرياضية بدمشق منافسات بطولة الجمهورية لبناء الأجسام لفئة الشباب وسط مشاركة جيدة من تسع محافظات إضافة إلى هيئة الشرطة.

ورغم قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام بإيقاف النشاط، إلا أن البطولة يمكن اعتبارها خاتمة جيدة للأحداث الرياضية المحلية مرحليا، إن كان لناحية التنظيم المميزة، أو عدد المشاركين الذي يعتبر كبيرا بالنظر لتكاليف التحضير المرتفعة.

رئيس اتحاد اللعبة منار هيكل أكد لـ”البعث” أن الاتحاد وبالتعاون مع مكتب ألعاب القوة المركزي والمكتب التنفيذي أصر على إقامة البطولة في هذا التوقيت لمراعاة ظروف اللاعبين الذين كانوا قد وصلوا لمرحلة متقدمة من الاستعداد البدني.

وأشار هيكل إلى أن المستوى العام كان جيداً جداً في هذه الفئة العمرية الواعدة، مبيناً أن الاتحاد يحاول من خلال هذه البطولات اكتشاف الخامات الموجودة واختبار مدى انتشار اللعبة في المحافظات.

وشدد رئيس الاتحاد أن البطولة ستكون نقطة ختام مبدئية للأنشطة المتعلقة بالبطولات بانتظار قرار استئنافها حيث سيكون هناك بطولات لعدة فئات فضلا عن استضافة بطولة العرب في أيلول المقبل.

على صعيد النتائج تصدرت دمشق الترتيب العام للبطولة برصيد ٤٩ نقطة، وحلت اللاذقية وصيفة برصيد ٤٧ نقطة، فيما احتلت حلب المركز الثالث برصيد ٤٢ نقطة، وجاءت ريف دمشق في المركز الرابع برصيد ٣٢ نقطة.

أما نتائج الأوزان فجاءت كالآتي:

وزن 65 كغ :

المركز الأول: أحمد نظير الورعة( اللاذقية).

المركز الثاني: محمد سليم تسقية (حلب).

المركز الثالث :محمد يسرب امونة (حلب).

وزن ٧٥ كغ :

المركز الأول: فراس بسام الشكوحي (اللاذقية).

المركز الثاني: عمر علي حداد (دمشق).

المركز الثالث: احمد النشوقاتي (ريف دمشق).

وزن ٨٥ كغ:

المركز الأول: محمديامن عيشونة (ريف دمشق).

المركز الثاني: سارية الطوبجي (دمشق).

المركز الثالث: علاء نجيب (اللاذقية).

وزن + ٨٥ كغ:

المركز الأول: محمدانس الحرفي (دمشق).

المركز الثاني: حيدر غريب (الشرطة).

المركز الثالث: ياسر حمدان (دمشق).

“البعث”