إحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية أهم مطالب مؤتمرات فروع نقابة الأطباء البيطريين

دمشق – بسام عمار:

اختتمت فروع نقابة الأطباء البيطريين مؤتمراتها السنوية وأوضح رئيس النقابة الرفيق الدكتور إياد السويدان / للبعث / أن المداخلات والطروحات التي قدمت اتسمت بالجرأة والموضوعية والخبرة النقابية والعلمية وتمت مناقشة كل القضايا التي تطور العمل وتقديم مقترحات للمشكلات التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية ودور النقابة في عملية التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن أهم المطالب التي قدمت هي: إحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية وفرز الأطباء البيطريين إلى وزارات الدولة المعنية بعمل الطبيب البيطري ليأخذ دوره في مراقبة سلامة الأغذية ذات المنشأ الحيواني وإجراء التوصيف الفني والإداري للأطباء في مؤسسات الدولة وتعيين طبيب بيطري معاون لوزير الزراعة وطبيب معاون مدير الزراعة في المحافظات ورفع تعويضات طبيعة العمل وصعوبة المخاطر للأطباء وإقامة دورات تدريبية لهم لرفع كفاءاتهم وخبراتهم العلمية واعتماد إستراتيجية وطنية لتامين الأعلاف على مدار العام للثروة الحيوانية وتامين مستلزمات الإنتاج ومراقبة جودة وأسعار الأدوية البيطرية وإدراج كلية الطب البيطري ضمن الكليات الطبية وتنظيم مسالخ الدواجن وضرورة الإشراف الطب البيطري عليها والتشدد في منع تهريب الثروة ومنع الذبح الجائر .