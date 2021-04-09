الجيش اليمني يستهدف عنابر الطائرات الحربية في مطار جيزان

رداً على استمرار العدوان السعودي والحصار على اليمن، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف عنابر الطائرات الحربية في مطار جيزان جنوب السعودية بطائرة مسيرة من نوع قاصف “كي تو K-2″، وأكد تحقيق إصابة دقيقة.

والخميس، أعلنت ‏القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسيّر استهدف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط بطائرة مسيرة من نوع “قاصف 2”.

وأكّدت ‏القوات اليمنية تحقيق إصابة دقيقة في القاعدة، قائلة إن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان السعودي والحصار.

قاعدة الملك خالد الجوية السعودية استهدفت كذلك قبل يومين، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن استهداف “مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرات مسيرة”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

وفي هذا السياق، ارتكبت قوى العدوان السعودي 172 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وقال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان: إن “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وخرقان بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والجاح والتحيتا والفازة والجبلية”. وأضاف أن قوى العدوان نفذت أيضاً 37 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.