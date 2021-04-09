ثلاثة شهداء من مرتبات الداخلية خلال أدائهم مهمة لحفظ الأمن في غباغب

ارتقى ثلاثة شهداء من مرتبات وزارة الداخلية أثناء تنفيذهم مهمة لحفظ الأمن في محافظة درعا.

وقالت وزارة الداخلية إن “ثلاثة عناصر من الأمن السياسي استشهدوا فجر اليوم بمنطقة غباغب بريف درعا وذلك أثناء تنفيذهم مهمة لحفظ الأمن في المحافظة”.

وتنشط في بعض مناطق محافظة درعا خلايا إرهابية مخربة تقوم بالاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري والمدنيين كما تقوم في بعض الأحيان بقطع الطرقات والسطو على السيارات وممتلكات المدنيين ما يتسبب بترويع الأهالي وتسهم قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والاستقرار ضمن هذه المناطق.

هجوم يستهدف مقراً لميليشيا (قسد) في الشحيل

يأتي ذلك فيما أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم استهدف أحد مقارها في بلدة الشحيل بريف دير الزور والتي تشهد غضباً شعبياً عقب قيام مسلحي الميليشيا بالاستيلاء على عدد من منازل المواطنين في البلدة.

وقالت مصادر محلية إن “مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا بالأسلحة الرشاشة مقراً لميليشيا “قسد” انشأته بمدرسة الشبكة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا التي استقدمت على الفور تعزيزات عسكرية إلى المنطقة”. ولفتت المصادر إلى أن “حالة من الغضب والتوتر تسود بلدة الشحيل إثر اقدام مسلحي ميليشيا “قسد” الخميس على الاستيلاء على عشرة من منازل أهالي المنطقة وطرد أهلها بذريعة قيام شبان من البلدة باستهداف دورية تابعة لمسلحي الميليشيا انتقاما لقتل أحد أبنائها برصاص هؤلاء المسلحين”.

وصعدت ميليشيا “قسد” ممارساتها القمعية بحق السكان المدنيين ضمن المناطق التي تنتشر فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي حيث تقوم بتنفيذ عمليات مداهمة واختطاف مدنيين واقتيادهم إلى جهات مجهولة وزجهم في معسكرات التجنيد للقتال في صفوفها إضافة إلى قيامها بالاستيلاء على الأراضي الزراعية للمواطنين والمنازل في حين تشهد مقار هذه الميليشيا وتحركاتها عمليات استهداف شبه يومية ينفذها مجهولون.