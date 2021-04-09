“ثمن تدمير العلاقات”.. بايدن يطلب 715 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين!

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع “البنتاغون”، بما في ذلك لاحتواء تهديدات محتملة.

ووفقا لمسودة الميزانية الرئاسية المنشورة على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: “يتضمن الطلب الرئاسي لعام 2022 تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية”.

وأضافت: “هذا يشمل مواجهة التهديد من الصين باعتبارها المهمة الرئيسية للبنتاغون”، وتابعت: “ستسعى وزارة الدفاع أيضا إلى احتواء سلوك مزعزع للاستقرار من قبل روسيا”.

هذا واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مطالبة بايدن الكونغرس بـ715 مليار دولار للبنتاغون لمواجهة روسيا والصين، هو إفصاح عن ثمن الخوف الأمريكي، وقالت: “ببساطة، قد فتح الصندوق.. البيت الأبيض أعلن سعر الخوف من روسيا والسينوفوبيا”.

وكتبت زاخاروفا على “فيسبوك”: “تدمير العلاقات مع روسيا والصين سيكلف دافعي الضرائب الأمريكيين 715 مليار دولار إضافية، وهذا إضافة إلى ديون الحكومة الأمريكية التي ارتفعت في كانون الأول 2020 إلى 26.9 تريليون دولار”.

وتابعت: “المعلومات تفيد بأنه من المفترض أن تغطي هذه الأموال وبين أمور أخرى، النشاط المضاد للصين وروسيا، فضلا عن تحديث الردع النووي”.