حلبيون يطلقون وسم “معاً لإلغاء الأمبيرات”

حلب- محمد ديب بظت

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “معاً لإلغاء الأمبيرات” في مدينة حلب، على خلفية ارتفاع سعر الأمبير الواحد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

هذا “الترند” الذي اجتاح صفحات الفيسبوك التي تهتمّ بالشأن الحلبي، طالب أيضاً بالتوزيع العادل وتزويد المدينة بالحصة الكافية من التيار الكهربائي، ومراقبة سوق الأمبيرات على أقل تقدير.

مديرُ التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار لـ”البعث” منذ ما يقارب الشهر إلى أن الدوريات تراقب هذا الموضوع، مطالباً الأهالي في الوقت ذاته بتوجيه شكوى بحق أصحاب المولدات الذين يتقاضون فوق التسعيرة المحدّدة للساعة الواحدة والتي تُقدّر بـ45 ليرة.

وفي السياق نفسه، عزا بعض أصحاب المولدات الغلاء لارتفاع سعر المازوت الذي يؤمنونه من مصادر مختلفة، إذ يصل الليتر وبحسب تأكيدهم إلى 2700 ليرة، فضلاً عن شحّ هذه المادة عموماً، الأمر الذي أدّى إلى خفض ساعات التشغيل.

يُذكر أن سعر الأمبير في بعض أحياء المدينة تجاوز عشرة آلاف ليرة مقابل 10 ساعات تشغيل وبحدود 8 آلاف لست ساعات تشغيل.