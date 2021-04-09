حلبيون يطلقون وسم “معاً لإلغاء الأمبيرات”

حلبيون يطلقون وسم “معاً لإلغاء الأمبيرات”
حلب- محمد ديب بظت
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “معاً لإلغاء الأمبيرات” في مدينة حلب، على خلفية ارتفاع سعر الأمبير الواحد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
هذا “الترند” الذي اجتاح صفحات الفيسبوك التي تهتمّ بالشأن الحلبي، طالب أيضاً بالتوزيع العادل وتزويد المدينة بالحصة الكافية من التيار الكهربائي، ومراقبة سوق الأمبيرات على أقل تقدير.
مديرُ التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار لـ”البعث” منذ ما يقارب الشهر إلى أن الدوريات تراقب هذا الموضوع، مطالباً الأهالي في الوقت ذاته بتوجيه شكوى بحق أصحاب المولدات الذين يتقاضون فوق التسعيرة المحدّدة للساعة الواحدة والتي تُقدّر بـ45 ليرة.
وفي السياق نفسه، عزا بعض أصحاب المولدات الغلاء لارتفاع سعر المازوت الذي يؤمنونه من مصادر مختلفة، إذ يصل الليتر وبحسب تأكيدهم إلى 2700 ليرة، فضلاً عن شحّ هذه المادة عموماً، الأمر الذي أدّى إلى خفض ساعات التشغيل.
يُذكر أن سعر الأمبير في بعض أحياء المدينة تجاوز عشرة آلاف ليرة مقابل 10 ساعات تشغيل وبحدود 8 آلاف لست ساعات تشغيل.