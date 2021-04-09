صاحبة أطول أظافر في العالم تقرر قصها

تخلّصت صاحبة أطول أظافر في العالم منها في عطلة نهاية الأسبوع، التي ظلت ترافقها لمدة 30 عاماً. وحطّمت آيانا وليامز، من مدينة هيوستن الأمريكية، رقم “غينيس” للأرقام القياسية لأطول أظافر أصابع في العالم في عام 2017، عندما بلغ طولها نحو 19 قدماً، وكانت تهدر أكثر من زجاجتي طلاء أظافر و20 ساعة لتجميلها، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية. ولكن قبل أن تتخلّص وليامز من أظافرها الطويلة، حقّقت رقم قياسياً جديداً، هو 24 قدماً و0.7 بوصة.

وقصّت آيانا وليامز أظافرها داخل مكتب للأمراض الجلدية في فورت وورث، في ولاية تكساس، وذلك باستخدام أداة دوارة كهربائية.

ونقلت موسوعة “غينيس” عن وليامز قولها: “مع أظافري أو من دونها سأظل الملكة، أظافري لا تصنعني، أنا أصنع أظافري”. وصرحت وليامز أنها تخطّط لزراعة أظافرها لكي تصل إلى 6 بوصات فقط، بينما ستعرض أظافرها الطويلة التي تخلصت منها في متحف بأورلاندو في ولاية فلوريدا.