عطل يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستغرام وواتسآب

عاد موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي للعمل من جديد، مساء أمس الخميس، بعدما تعرّض لعطل تقني لمدة 5 دقائق، أثر على كافة مواقعه “ماسنجر” و”إنستغرام” و”واتسآب”. وواجه الملايين من مستخدمي مواقع “إنستغرام” و”فيسبوك” و”واتسآب” و”فيسبوك ماسنجر” عطلاً لحوالي 5 دقائق، إذ اشتكوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى مجموعة منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة “فيسبوك”، بحسب موقع “تيك رادار”. وخلال العطل كان يظهر على “إنستغرام” ردّ لمستخدميه جاء فيه: “نحن آسفون، ولكن حدث خطأ ما. يرجى المحاولة مرة أخرى”. يوشار إلى أن “فيسبوك” ومواقعه تعرّضت خلال الفترة الماضية لعطل فني، ومنها في 25 آذار الماضي، وكذلك في 19 آذار. كما وتعرّضت شركة “فيسبوك” لعدد صغير من الانقطاعات الكبيرة في السنوات الأخيرة، نظراً لأن التطبيقات الثلاثة “واتسآب” و”ماسنجر” و”إنستغرام” أصبحت أكثر تشابكاً مع بعضها البعض.