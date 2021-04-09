“كلاسيكو الأرض” أبرز مواجهات الدوريات الأوروبية

تتوجّه أنظار محبي الكرة الأوروبية إلى ملعب الفريدو دي ستيفانو يوم غدٍ، والذي سيستضيف لقاء الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإسباني، فتصطدم طموحات وصيف الدوري برشلونة بإنقاذ موسمه والفوز بدرع الليغا، بعزيمة ثالث الترتيب ريال مدريد، في المباراة الأكثر متابعةً حول العالم، حيث تكتسب ميزةً خاصةً بسبب التقارب في عدد النقاط، وخصوصاً بعد خسارة أتلتيكو مدريد من إشبيلية ليصبح مهدداً بخسارته لصدارة الدوري.

ويتفق الجميع على أن الفائز من هذه المباراة سيتوّج باللقب لهذا الموسم، فالبارسا لديه مباريات أمام فياريال وفالنسيا وغرناطة وفي النهاية أتلتيكو مدريد، أما الريال فلا تزال أمامه مواجهة كلّ من أتلتيك بيلباو وإشبيلية وفي الختام فياريال.

ويظهر رفاق ميسي بصورة مميزة في الآونة الأخيرة، وسيدخلون اللقاء بقوة من أجل الثأر للخسارة التي تجرعوها في الدور الأول بالكامب نو، من أجل التربع على الصدارة مؤقتاً، ولاسيما أنه يبتعد عن أتلتيكو مدريد المتصدّر بفارق نقطة، ويعلم غريمه صعوبة المواجهة وقوة الخصم، ولكن هذه الموقعة لها حسابات خاصة بين الفريقين، حيث يدخلها الملكي بمعنوياتٍ مرتفعةٍ جداً بعد الفوز المهمّ على ليفربول في ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد المباراة العديد من الغيابات المؤثرة للفريقين، حيث يستمرّ غياب البلجيكي إيدين هازارد، الذي لم يتعافَ بعد من إصابته، إضافة إلي المدافع سيرجيو راموس، بسبب الإصابة العضلية الجديدة التي ستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع، فيما لن تتأكد بعد مشاركة داني كارفخال، كما يغيب أيضًا قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران عن الريال، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الجانب الآخر، تأكد غياب المهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي بسبب الإصابة التي تعرّض لها منذ أكثر من 4 أشهر، وكذلك صانع ألعاب الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو والذي خضع لعملية جراحية بسبب تجدّد إصابته في الركبة، كما يغيب قلب الدفاع جيرارد بيكيه، بسبب تعرّضه لانتكاسة خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي الممتاز الجولة (31)

مباريات اليوم: فولهام – ولفرهامبتون 10 مساءً.

مباريات الغد: مانشستر سيتي- ليدز يونايتد 2.30 ظهراً، ليفربول- أستون فيلا 5 عصراً، كريستال بالاس– تشيلسي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: بيرنلي– نيوكاسل 2 ظهراً، وست هام- ليستر سيتي 4 عصراً، توتنهام- مانشستر يونايتد 6.30عصراً، شيفيلد– أرسنال 9 مساءً.

مباريات الاثنين: وست بروميتش ألبيون– ساوثامبتون 8 مساءً، برايتون– إيفرتون 10.15 مساءً.

الدوري الإيطالي الجولة (30)

مباريات الغد: سبيزيا– كروتوني 4 عصراً، بارما– ميلان 7 مساءً، أودينيزي– تورينو 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: إنتر– كالياري 1.30 مساءً، يوفنتوس– جنوى، هيلاس– لاتسيو، سامبدوريا– نابولي 4 عصراً، روما– بولونيا 7 مساءً، فيورنتينا– أتالانتا 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: بنيفينتو- ساسولو 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (30)

مباريات اليوم: ويسكا– إلتشي 10 مساءً.

مباريات الغد: خيتافي– قادش 3 عصراً، أتلتيك بلباو- ديبورتيفو ألافيس 5.15 عصراً، إيبار– ليفانتي 7.30 مساءً، ريال مدريد– برشلونة 10 مساءً.

مباريات الأحد: فياريال– أوساسونا 3 عصراً، فالنسيا- ريال سوسيداد 5.15 عصراً، بلد الوليد– غرناطة 7.30 مساءً، ريال بيتيس- أتلتيكو مدريد 10 مساءً.

مباريات الاثنين: سيلتا فيغو– إشبيلية 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– فاز مانشستر يونايتد في 95 مباراة في الدوري الإنكليزي بعد أن تأخر في النتيجة أولاً، أكثر بسبع مباريات عن أقرب ملاحقيه.

– تواجه يوفنتوس وجنوى 11 مباراة في الكالتشيو، تألق فيها اليوفنتوس بالفوز في 8 مباريات، بينما حقّق جنوى الفوز في مباراة واحدة، وخيّم التعادل بينهما في 2 مباراة، وسجل اليوفي 24 هدفاً في شباك جنوى، بينما سجل جنوى 13 هدفاً في شباك يوفنتوس.

– واجه برشلونة نظيره ريال مدريد في 181 مباراة بالدوري الإسباني، حقّق الملكي الفوز في 74 مباراة، بينما انتصر البارسا في 72 مباراة، وسيطر التعادل على 35 مواجهة، وسجل برشلونة 288 هدفاً في مرمى الريال، بينما أحرز ريال مدريد 291 هدفاً في شباك البارسا، وآخر مواجهة بينهما كانت في الموسم الحالي، بتاريخ 24 تشرين الأول وحقّق الملكي الفوز وقتها بثلاثة أهداف لهدف.

– أول لقاء رسمي بين البارسا والريال انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 3–1 عام 1902، وكان صاحب أول هدف في اللقاء الألماني أودو شتاينبرغ.

– أكبر فوز لريال مدريد على البارسا 11–1 (مسابقة كأس إسبانيا في 13 حزيران 1943)، أما أكبر فوز لبرشلونة فهو 7–2 (الدوري الإسباني في 24 أيلول 1950).