لقاءات مهمة في ختام دوري سلة السيدات

قمّة مباريات المرحلة قبل الأخيرة ستجمع الجلاء والثورة في صالة نادي الجلاء في حلب اليوم الساعة الرابعة عصراً، فالمباراة تشكّل أهمية بالغة للفائز الذي سيتصدّر الدوري، وسيكون له ميزة اللعب على أرضه (مرتين من أصل ثلاث) في دور الأربعة، فالثورة يتصدّر بفارق نقاط التسجيل على الجلاء، وحتى لو خسر بفارق نقطة سيبقى متصدراً، وفي حال خسر بفارق ثلاث نقاط فستذهب الصدارة للجلاء الذي يسعى لردّ الدين لخسارته بالذهاب بفارق سلة (75-77).

الصالة نفسها وفي الساعة السابعة مساء ستكون مسرحاً للقاء على درجة عالية من الأهمية ويجمع العروبة مع الأشرفية، فوز العروبة يضمن له البقاء بين الكبار، وفي حال فوز الأشرفية فعليه انتظار نتيجة الساحل مع الوحدة، فخسارة الساحل ستحيي آماله بالبقاء، إلا أن المعطيات تصبّ بمصلحة العروبة الذي فاز ذهاباً في دمشق (57-41).

وفي صالة طرطوس يستقبل الساحل (الساعة الثانية ظهراً) ضيفه الوحدة وعينه على نقاط المباراة التي تؤكد بقاءه في دوري الأضواء، وهو قادر على تحقيق الفوز، خاصة وأنه خسر ذهاباً بصعوبة بالغة بنتيجة (59-62). من جهته الوحدة يدرك أهمية الفوز بالمباراة اليوم والفوز بمباراة الغد مع تشرين، ليتأهل رسمياً لدور الأربعة الكبار وسيسعى جاهداً لتحقيق مبتغاه.

قاسيون يحلّ ضيفاً على تشرين في صالة اللاذقية الساعة الرابعة عصراً بمباراة مهمّة لتشرين الساعي لردّ الدين أولاً لخسارته بالذهاب (55-67) وتحقيق الفوز ثانياً ليضمن التأهل للنهائي، أما قاسيون فسيلعب تأدية للواجب كونه ضمن مركزه وسيغيب عنه كوكبة من اللاعبات بسبب الإصابة.

وغداً (السبت) تقام أربعة لقاءات ترتبط نتائجها بلقاءات اليوم من حيث الترتيب النهائي للفرق، فقاسيون يحلّ ضيفاً على الساحل بطرطوس وهو كان قد فاز ذهاباً (72-56)، كما يستضيف تشرين ضيفه الوحدة في مباراة قد تحدّد هوية الفريق الذي سيتأهل لدور الكبار وكان الوحدة قد فاز ذهاباً (67-55)، أما الجلاء فيلعب مع الأشرفية الذي خسر ذهاباً (41-63)، في حين يقابل العروبة ضيفه الثورة الذي فاز ذهاباً (89-57).

عماد درويش