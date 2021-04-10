العثمان يعتذر ضمنياً…وإدارة الاتحاد تصرف مكافآة الفوز

حلب- محمود جنيد

علمت “البعث”من مصدر مطلع بأن كابتن فريق رجال الاتحاد لكرة القدم وحارس المرمى الأول خالد حجي عثمان، تقدم باعتذار شفوي هاتفي لاثنين من أعضاء الإدارة، بعد تصريحاته حول تقاعس الإدارة عن واجباتها بدعم الفريق وايفاء اللاعبين ومدربه مستحقاتهم المادية.

وأضاف المصدر بأن عثمان شعر بأنه تسرع بالحديث الذي ألب الجمهور على الإدارة، في حين أكد مسؤول كرة القدم محمد كعدان لـ”البعث” بأن الإدارة لم تتأخر بصرف مستحقات اللاعبين الذين لهم بذمة النادي الدفعة الثانية من بدلات التعاقد وراتب الشهر الجاري فقط ، موضحا بأن الادارة ستصرف راتب الشهر الجاري ومكافأة الفوز على الوحدة.

وأعرب كعدان عن تفاؤله بقدرة الفريق على التقدم أكثر في مسابقة الكأس مع التطور الملحوظ والروح الجديدة مع المدرب البرازيلي آرثر داسيلفا.