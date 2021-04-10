المهندس عرنوس يضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الشيخ نجار الكهروضوئية

حلب – معن الغادري:

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد احتفل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار اليوم بوضع حجر الأساس لإنشاء مشروع محطة كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط.

وفي تصريحه للإعلاميين أوضح المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء أن العمل لن يتوقف لإتمام المشاريع الخدمية في مدينة حلب والتي تصب في خدمة المواطنين لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين 500 ميغا لمحافظة حلب خلال العام الحالي والقادم وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية للطاقة الكهربائية واطلع على نسب أعمال إصلاح الأضرار التي تعرضت لها على يد الإرهاب والتي أدت إلى خروجها عن الخدمة خلال السنوات الماضية.

وبين المهندس عرنوس أهمية إعادة تأهيل المحطة الحرارية التي كانت تؤمن 1065 ميغا من الكهرباء لمدينة حلب قبل الحرب مشيراً إلى حجم التدمير والتخريب الذي طال المحطة جراء استهدافها من الإرهابيين لحرمان المحافظة من الطاقة الكهربائية، وأضاف أنه بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بتأمين الكهرباء لمحافظة حلب تم اتخاذ القرار بإعادة تأهيل المحطة من خلال التعاون مع الشركات الصديقة حيث تمت المباشرة بالعمل وستبذل جهود مضاعفة لوضع إحدى مجموعات المحطة بالخدمة نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم على أبعد حد لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بكل الإمكانيات المتاحة رغم ظروف الحصار لوضع المجموعتين الأولى والخامسة بالخدمة وتأمين كمية 400 ميغا لمدينة حلب لتضاف إلى كمية 250 ميغا التي يتم تأمينها حالياً.

يذكر أن محطة توليد الشيخ نجار الكهرضوئية تبلغ استطاعتها 33 ميغا واط وتبلغ قيمة العقد إنشائها 36 مليون يورو (يبدأ التسديد بعد وضعها بالخدمة ولمدة ٨ سنوات) ومدة تنفيذها 18 شهراً وعدد لواقطها الشمسية 86 ألفاً و840 لاقطاً لتوليد كمية 52 مليون كيلو واط ساعي تكفي لإنارة 13 ألف منزل طوال العام وتتربع على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع وتسهم في توفير كمية وقود تبلغ 13 ألف طن من الفيول في السنة.

شارك في الجولة المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الصناعة زياد صباغ والكهرباء المهندس غسان الزامل ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب للحزب أحمد منصور.

تصوير – يوسف نو