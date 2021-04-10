رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال تأهيل المحطة الحرارية في حلب

حلب – معن الغادري:

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال تفقده أعمال تأهيل المحطة الحرارية بحلب أن إعادة تأهيل مجموعتي التوليد الأولى والخامسة في المحطة سيؤمن /400/ ميغاواط لمدينة حلب ، مشيراً إلى أن مطلع العام القادم سيتم الانتهاء من تأهيل مجموعة التوليد الأولى كحد أقصى تمهيداً لوضعها في الخدمة والاستثمار .

كما قام المهندس عرنوس والوفد المرافق له بوضع حجر الأساس لإنشاء مشروع محطة كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

وعقب وضع حجر الاساس أكد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء أن حصة حلب من الكهرباء لن تقل عن 230 ميغا واط بعد الآن

شارك في وضع حجر الأساس وزراء الأشغال العامة والإسكان والكهرباء والصناعة والإدارة المحلية والبيئة ومحافظ حلب وأمين فرع حلب للحزب وقائد شرطة المحافظة

يتبع ..