ميليشيا “قسد” تغتال ثلاثة أشقاء من قرية دبسي عفنان

واصلت ميليشيا (قسد) العميلة للاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي واغتالت رمياً بالرصاص ثلاثة أشقاء من قرية دبسي عفنان بريف الرقة الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن “ميليشيا(قسد) الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي اغتالت الجمعة ثلاثة أشقاء من آل الجراد من قرية دبسي عفنان في ريف الرقة المحرر على بحيرة الأسد القريبة من مدينة الطبقة بعد استدراجهم ليلاً من شخص بذريعة المساعدة على قطر زورق صيد أسماك على الضفة المقابلة للقرية حيث تم إطلاق النار على رؤوسهم مباشرة من مسدس حربي”.

وفي سياق اعتداءاتها والتضييق على المدنيين اعتقلت مجموعة من الميليشيا شخصاً يعمل في إحدى مؤسسات مجلس الطبقة المدني التابع للميليشيا لرفضه الخروج في مسيرة مؤيدة لها.

ويتعرض الأهالي في المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا (قسد) في الحسكة والرقة لعمليات خطف وقتل وتهجير لمجرد رفضهم القبول بممارسات الميليشيا الانفصالية.

الاحتلال الأمريكي يخرج 22 آلية وشاحنة من الأراضي السورية إلى العراق

بالتوازي، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً جديداً يضم آليات وصهاريج وشاحنات من قواعدها المنتشرة في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت فجر اليوم رتلاً مؤلفاً من 18 آلية من صهاريج وبرادات وناقلات و4 شاحنات إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي. وأشارت المصادر الى أن الرتل تلاه خروج ثلاث سيارات عسكرية من نوع همر لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارات حراسة تقل مسلحين تابعين لميليشيا (قسد).

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أن “طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من العراق نقلت حاويات بداخلها مواد لوجستية وسلاح وذخائر ومواد طبية إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي”. وأشارت المصادر إلى أنه تم لاحقاً نقل هذه الحاويات عبر عدة سيارات عسكرية إلى مستودعات خاصة وسط حراسة مشددة عليها.