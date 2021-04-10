118 قرية مستفيدة من مشروع تطوير الثروة الحيوانية

حمص – صديق محمد

نفذ فرع مشروع تطوير الثروة الحيوانية بحمص منذ بداية انطلاقته ولغاية نهاية الربع الأول من العام الجاري العديد من النشاطات الهادفة إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتطويره.

وذكر الدكتور اميل سلوم مدير فرع المشروع لـ “البعث ” أن الهدف من مشروع تطوير الثروة الحيوانية هو تحسين دخل الأسر الريفية الفقيرة التي تعتمد في معيشتها على تربية الثروة الحيوانية من خلال زيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية وتنميتها، مشيراً إلى وجود 4 مكونات أساسية في عمل المشروع تشمل التمويل الريفي الصغير وتنمية الثروة الحيوانية والمراعي وتنمية الموارد العلفية إضافة إلى الإرشاد والمرأة الريفية.

وأضاف بأنه تم إحداث 27 صندوق تمويل ريفياً صغيراً لمنح قروض عينية تسهم بإقامة مشاريع صغيرة تؤمن مردوداً مريحاً لمربي قطعان الثروة الحيوانية الفقراء وتحديداً للأفراد الذين لا يملكون ضمانات من الحصول على القرض، حيث بلغ عدد المقترضين منذ بداية المشروع لغاية نهاية شهر آذار الماضي 2269 مقترضاً منهم 95 مقترضاً خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية لكافة القروض تجاوزت 197 مليون ليرة توزعت على شراء وتربية أبقار – أغنام – ماعز – دواجن، إضافة لتمويل شراء الأعلاف وأدوات ومستلزمات العمل والإنتاج الحيواني.

وبالنسبة لنتائج عمل مكونات المشروع الرئيسية أوضح سلوم أنه بلغ عدد المستفيدين في مكون دعم وتطوير الثروة الحيوانية أكثر من 3000 مستفيد، كما تم تنفيذ أكثر من 150 جلسة إرشادية حول أمراض الثروة الحيوانية، بالإضافة لتنفيذ دورات تنمية المجتمع المحلي وتصنيع المنتجات الحيوانية وتأسيس 40 صندوق بذار علفية تشاركي دوار برصيد 43 طناً وتمت زراعة بدائل علفية على مساحة 268 هكتاراً شملت الصبار الأملس وشجيرات رعوية.

وبالنسبة لآلية دعم المرأة الريفية أوضح أنه يتم التركيز بشكل أساسي على تأهيل المرأة الريفية كأحد أهم مكونات المشروع الوطني، حيث وصلت نسبة المستفيدات من النساء المعيلات لأسرهم 60 بالمئة، كما يتم تدريبهن في لجان التنمية المحلية ودورات محو أمية والإسعافات الأولية والأمراض المشتركة إضافة إلى إقامة دورات تصنيع منتجات الحليب.

يذكر أنه تم إحداث مشروع تطوير الثروة الحيوانية بالتعاون بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ويهدف إلى تحقيق زيادة مستدامة لدخل الأسر الريفية التي تعتمد في معيشتها على تربية الثروة الحيوانية وبلغ عدد القرى المشمولة بالمشروع في حمص 118 قرية.