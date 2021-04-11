أنشطة ثقافية تفاعلية في مكتبة الأطفال العمومية

اللاذقية – مروان حويجة

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنّية التفاعلية التي تقيمها المكتبة العمومية للأطفال في اللاذقية ضمن برنامج نشاطاتها للأطفال واليافعين ومنها النشاط التفاعلي المميز “ألوان وحكايا” حيث شارك الأطفال بإنجاز تصاميم ورقية وكرتونية ملوّنة لمجسّم فانوس رمضان الذي يتزامن تصميمه مع اقتراب الشهر المبارك، وقد أمضى الأطفال المشاركون أوقاتاً ممتعة في تشكيل وصناعة الفانوس بألوان زاهية جميلة ولمسات فنّية مميزة لإبداعاتهم، واستمتع الأطفال بالاستماع الى قصّة مفيدة ومشوّقة مع المشرفة الراوية فاطمة حواط المتخصصة بفن السرد القصصي التفاعلي للأطفال وتخلل الجلسة تبادل أفكار واستخلاص معارف ومعلومات وعناوين هامة من القصة بأسلوب تفاعلي حواري أغنى محتوى النشاط الثقافي الفني المتكامل بما يعزز التفكير الإبداعي عند الأطفال وبما يحقق القيمة النوعية المضافة للنشاط ثقافياً وتعليمياً إضافة إلى الناحية الترفيهية.