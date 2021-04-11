الولايات المتحدة وسياسة العصا والجزرة

إعداد: هيفاء علي

سيمثل الاحتفال في بويرتو فالارتا بالمكسيك بالقمة الثالثة عشرة لحلف المحيط الهادئ المرحلة التالية من هدفه الشامل المتمثل بوضع الأساس لاستيعاب واحتواء البلدان التي تشكل ميركوسور.

وهكذا، خلف واجهته النيوليبرالية، يخفي مشروعاً هندسياً جيوسياسياً مصقولاً صممته الولايات المتحدة لتنشيط مشروع التكامل السياسي الذي يمثله أوناسور وتكثيف سياسة عزل الحكومات التقدمية في المنطقة، خاصةً في فنزويلا. وسيكون الهدف الآخر هو الانتهاء من مشروع التكامل الاقتصادي لميركوسور، وهي عملية تكامل اقتصادي تم إنشاؤها في عام 1991 بعد توقيع معاهدة أسونسيون بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، وفي وقت لاحق انضمت إليه فنزويلا كدولة طرف، تاركة بوليفيا وكولومبيا وبيرو وإكوادور وتشيلي وسورينام وغيانا ، كـ “دول منتسبة”. سيكون لإستراتيجية الابتلاع المذكورة أهداف متوسطة المدى تتمثل في تراص قوس المحيط الهادئ لدمج كوستاريكا والإكوادور السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، وأخيراً دمج دول ميركوسور التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

إستراتيجية العصا

اعتبرت إدارة ترامب قرار نيكولاس مادورو بمصادرة مصنع جنرال موتورز بمثابة هجوم على مصالح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات. فيما ستكون إكسون موبيل جزءاً من الفرع الرابع للحكومة الأمريكية، وهي قوة حقيقية وراء الكواليس تتخذ قرارات السياسة الخارجية، وبناءً على طلب من وزير الخارجية الأمريكي في عهد ترامب، ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، إعلان ثورة تشافيز على أنها “عدو خطير للولايات المتحدة”.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الاتفاق الصيني- الفنزويلي، والذي بموجبه ستستثمر شركة البتروكيماويات الصينية المملوكة للدولة سينوبك 14 مليار دولار لتحقيق إنتاج نفطي يومي قدره 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام في حزام أورينوكو النفطي، الذي يعتبر أكثر حقول النفط وفرة. في العالم، بمثابة صاروخ على الخط المائي للجغرافيا السياسية الأمريكية العالمية (الهدف الذي لا لبس فيه هو تجفيف مصادر الطاقة في الصين) وقد نتج عن ذلك تنفيذ عقوبات ضد فنزويلا من قبل الدول المحيطة بها لجعلها “أرضاً محاصرة وجاهزة للابتلاع”.

وهكذا، بعد حملة منهجية ومكثفة لزعزعة الاستقرار على أساس النقص الانتقائي في الضروريات الأساسية، والتكهنات الفاحشة، والتضخيم في وسائل الإعلام حول مسألة انعدام الأمن المتزايد للمواطنين، ونزول المعارضة إلى الشوارع، وفرض عقوبات على النفط الخام. وجراء تخلف فنزويلا عن السداد أو تعليق المدفوعات، فقد نفذت إدارة ترامب في تشرين الأول 2020 الحظر المفروض على استيراد الديزل من فنزويلا بهدف معلن وهو شل نقل القطاعات وسد النقص في المواد الغذائية الأساسية و الإمدادات الحيوية والخدمات الصحية التي من شأنها أن تهز حكومة مادورو.

إستراتيجية الجزرة

قد يؤدي وصول جو بايدن إلى الرئاسة الأمريكية إلى إحداث تغيير في الإستراتيجية الأمريكية يتمثل في استبدال “اللقطات الناعمة” بما يسمى بإستراتيجية كينتيان التي كشف عنها شيرمان كينت في كتابه “الإستراتيجية الذكية لسياسة عالم أمريكا الشمالية”. وقد وصف المؤلف أهداف هذه الأنواع من الحروب على النحو التالي: “في هذه الحروب غير التقليدية ، لا بد من القيام بأمرين: إضعاف إرادة العدو ومقاومته و إضعاف إرادته وقدرته على الانتصار”. ويضيف لاحقاً ستتكون أدوات الحرب الاقتصادية “من الجزرة والعصا”: “الحصار وتجميد الأموال و المقاطعة والحصار والقائمة السوداء من جهة، و المنح والقروض والمعاهدات الثنائية والمقايضة والاتفاقيات التجارية فيما بينها” من الجهة الأخرى.

في حالة فنزويلا الخاصة، يمكن أن يتسبب النقص في الديزل في المستقبل القريب في جفاف منتج لن يكون قادراً على تلبية الطلب على المنتجات الأساسية، وحدوث كارثة إنسانية لاحقة، وهذا ما تسعى إليه إدارة بايدن من خلال تنفيذ تكتيك الجزرة في فنزويلا. ستشمل هذه الإستراتيجية تخفيف القيود المفروضة حالياً على النفط الفنزويلي لتنشيط القوة الدافعة للاقتصاد الفنزويلي بالإضافة إلى إلغاء حظر دونالد ترامب على استيراد الديزل اللازم للحفاظ على سلسلة النقل والسلع والإمدادات الطبية. في المستقبل، قد يسمح هذا للوساطة لتشكيل حكومة انتقالية مكونة من شخصيات توافقية من المعارضة ومن تيار تشافيز للتحضير لانتخابات عامة تحت رعاية وفد من مملكة النرويج.