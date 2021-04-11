بطولة مزدوجة لفئات نادي الكرامة الكروية

حمص- نزار جمول

لم تزل البطولة تغازل نادي الكرامة بالرغم من كل الظروف التي مر بها أزرق حمص خلال السنوات العشر التي مضت، وكرته التي عانت كثيراً عبر فريقها الأول الذي لم يعرف طريقه إلى المنافسة، إضافة إلى توقف النشاط الكروي للفئات العمرية مع بداية الأزمة.

ومع عودتها من خلال بطولات المحافظات منذ أربعة أعوام، استطاعت فرق النادي أن تحرز البطولات لفئتي الأشبال والناشئين، وفي هذا الموسم حقق النادي بطولة مزدوجة للفريقين، فقد أحرز فريق الناشئين بطولة محافظة حمص بعد الفوز على جاره فريق الوثبة ذهاباً وإياباً، وكان هذان الفوزان كافيين لتحقيق البطولة والمحافظة عليها .

ومع البطولة التي أحرزها فريق الناشئين، كان فريق الأشبال قد سبقه بإحراز بطولة المحافظة، ليحافظ أيضاً على لقبه، فقد جاء تتويجه بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق تدمر بأربعة أهداف نظيفة، وأثبت الفريق خلال مشواره أنه بطل بالتخصص، حيث تمكن في الدور الأول من تصدر مجموعته والفوز في كل مبارياته بكم كبير من الأهداف وصل لستة وعشرين هدفاً دون أن يتعرّض مرماه لأي هدف، وفاز على تلبيسة ١١-صفر، وعلى شرطة حمص ١٣- صفر، وفاز على الوثبة في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين قبل فوزه على تدمر في المباراة النهائية بأربعة أهداف نظيفة، ليحتفل الفريق بالبطولة للعام الثاني على التوالي.

مدرب الفريق الكابتن أحمد تركماني اعتبر في حديث لـ “البعث” أن الفوز باللقب جاء بعد الظهور بمستوى فني متطور أثبت من خلاله اللاعبون جدارتهم بتسجيلهم 30 هدفاً دون أن يتلقى مرماهم أي هدف.

وعبّر مدرب فريق الناشئين أيمن المبيض عن سعادته بإحراز فريقه البطولة التي تقاطعت مع بطولة فريق الأشبال، مؤكداً أن الفريق توّج بالبطولة نتيجة أفضليته وإصرار لاعبيه على الاحتفاظ ببطولتهم، فكانوا الأجدر بلقب بطولة المحافظة، وقبل كل ذلك التمثيل في المنتخبات الوطنية.