مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يقتحمون الأقصى ومواقع أثرية فلسطينية

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم نبع وموقع تل السلطان الأثري في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وذكرت وكالة “وفا” أن عشرات المستوطنين اقتحموا النبع والتل بحماية قوات الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من دخولهما.

كما جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وذكرت وكالة وفا أن 45 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

في الأثناء، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الفلسطينيين وسط قطاع غزة المحاصر وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين.

وذكرت وكالة معاً أن عدة آليات عسكرية للاحتلال توغلت في أراضي الفلسطينيين شرق مخيم المغازي وسط القطاع وقامت بتجريف مساحات منها.

في سياق متصل، يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

وقال نادي الأسير في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن الأسرى هم عماد سواركة المضرب لليوم الخامس والعشرين على التوالي وسائد أبو عبيد المضرب لليوم السابع والأسير عياد الهرمي المضرب لليوم السادس.

في السياق ذاته حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني باسم أبو ظاهر جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم إن الأسير أبو ظاهر المعتقل منذ العام 2017 يعاني من مشاكل في المريء والتهابات حادة في المعدة وصعوبة في البلع والهضم وخسر من وزنه أكثر من 12 كيلوغراماً ويحتاج لتدخل جراحي عاجل فيما تمتنع سلطات الاحتلال عن تقديم العلاج اللازم له ما يشكل خطراً على حياته.

ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضا متعددة بسبب انتشار الأوبئة وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.