ميادة حيدر أول أنثى تنال شهادة الدكتوراه في المجال الرياضي

اللاذقية- خالد جطل

منحت جامعة تشرين أول شهادة دكتوراه في كلية التربية الرياضية لفتاة، وكانت من نصيب ميادة حيدر لاعبة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة ونادي تلدرة، بعد نجاحها في المناقشة العلنية لأطروحتها التي حملت عنوان “تأثير نموذج كولب في تعلم بعض المهارات الأساسية في الكرة الطائرة”، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور نوري بركات والدكتور لؤي سالمة.

الدكتورة ميادة حيدر أكدت لـ”البعث” أنها ستسعى جاهدة لتطبيق ما توصّلت إليه في أطروحتها على أرض الواقع، لتساهم في تطوير لعبة الكرة الطائرة التي تعشقها وتمارسها منذ عشرين عاماً في ناديها تلدرة الذي سيطر على ألقاب اللعبة بفئتي السيدات والشابات، مضيفة: أشكر كلّ من ساعدني خلال السنوات الثلاث التي استغرقتها لإكمال الأطروحة، والفضل يعود للجميع دون استثناء: الأساتذة في جامعتي تشرين وحماة، واللاعبون الذين كانوا نواة للأطروحة وزميلاتي في النادي، ولأسرة لعبة كرة الطائرة التي شرفتني بحضورها لتكتمل سعادتي وأنا أرى قامات اللعبة تدعمني وتساندني ما يبشّر بالخير لمستقبل اللعبة.

من جهته أشار رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا الذي حضر المناقشة العلنية إلى أن الاتحاد الرياضي يدعم الدراسات والبحوث العلمية ويستقبل أصحابها، سواء كانوا من الوسط الرياضي أو من خارجه، لافتاً إلى أن الدكتورة ميادة ابنة المنظمة الرياضية ولاعبة منتخبنا الوطني، وسيكون لها حضور قويّ في مجال اللعبة، مشدداً على ضرورة استثمار أفكار ونتاج الرياضيين كلّ في اختصاصه، وآملاً أن تساهم الأطروحة بكل ما توصلت إليه الدكتورة ميادة لتكون عاملاً إيجابياً في تطوير اللعبة كون الاتحاد الرياضي لن يدخر جهداً بدعم أي دارس لإكمال بحثه في الجانب الرياضي.

يُشار إلى أن كلية التربية في جامعة تشرين كانت منحت أول شهادة دكتوراه رياضية لمدرّب كرة القدم الدكتور أنس محمد السباعي عام 2019 على أطروحته التي حملت عنوان “تطوير الأداء في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم من خلال صنع القرارات الإستراتيجية”، ليسجّل كلّ من أنس السباعي وميادة حيدر اسميهما في سجل الشرف بكلية التربية الرياضية كأول باحثين ينالان شهادة الدكتوراه من جامعة تشرين في المجال الرياضي.