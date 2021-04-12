خبز وملح.. عشرة آلاف سلة غذائية في المرحلة الأولى

حمص – عادل الأحمد

بهدف تنظيم وتوحيد المبادرات لتوجيه الموارد والإمكانيات إلى مستحقيها في كافة مناطق المحافظة، لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك، تم إطلاق مبادرة خبز وملح لدعم الأسر المحتاجة في حمص.

وخلال اجتماع حضره محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ورئيسا غرفتي الصناعة والتجارة، ومديرا الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف، تم وضع خارطة لمحافظة حمص، والمناطق الأشد احتياجاً، والعائلات المستهدفة ليتم التوجه إليها بداية، على أن يتم تحديث البيانات بشكل دائم عن طريق لجان الأحياء والجمعيات العاملة، كلاً في قطاعه.

ووجّه المحافظ بالبدء بتوزيع عشرة آلاف سلة كمرحلة أولى، وتواصل العمل لتجهيز السلل الأخرى، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لدعم أنشطة الجمعيات في المحافظة التي بدؤوا بها بمناسبة شهر رمضان، مع إمكانية دعمهم بالمواد الأولية لتجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها.

وتم التأكيد على أن مبادرة “خبز وملح” مبادرة مرنة قابلة للتعديل حسب المستجدات أثناء العمل بهدف تحقيق العدالة الكاملة في التوزيع، والوصول للعدد الأكبر من المستفيدين، على أن تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بإدارة ملف توزيع السلل الغذائية عن طريق الجمعيات العاملة على الأرض.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه ستتم إقامة سوق الأوقاف الخيري بالتعاون مع محافظة حمص وغرفة تجارة حمص في مدينة المعارض.