مشجعو الاتحاد يكرّمون شبابهم أبطال الممتاز.. والراشد يأمل بلقب دون هزيمة

حلب- محمود جنيد

تقيم رابطة مشجعي نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين، بعد التنسيق مع إدارة النادي، حفلاً فنياً تتخلله مراسم لتكريم فريق شباب النادي بكرة القدم، بطل الدوري الممتاز، إضافة لتقديم مكافأة مالية لكل لاعب من قبل رئيس الرابطة.

وعلى هامش مباراة الاتحاد مع ضيفه الوثبة في دوري الشباب الممتاز بكرة القدم في جولته الخامسة والعشرين التي أقيمت أمس الأحد، نُظّمت مراسم تتويج للاتحاد الذي حسم لقب البطولة قبل أربع جولات من نهايتها، وقام بتسليم كأس البطولة عضوا اتحاد الكرة: طلال بركات، وسعد الدين قرقناوي، بحضور ومشاركة رئيس تنفيذية حلب أحمد مازن بيرم.

وانتقدت شريحة واسعة من جماهير الاتحاد غياب شخصيات مهمة عن التتويج مثل رئيسي الاتحاد الرياضي العام، واتحاد كرة القدم، ما حدا برابطة المشجعين للقيام بالمبادرة سالفة الذكر.

وإثر فوز فريقه أمس على الوثبة بهدفين نظيفين على أرضية ملعب السابع من نيسان في حلب، أكد معن الراشد مدرب شباب الاتحاد أن المباراة كانت بمستوى قمة قدم خلالها اللاعبون كل ما لديهم، معرباً عن أمله بإنهاء الدوري بسجل نظيف من الهزائم، حيث ابتعد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري الشباب الذي حسمه قبل جولات عدة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه تشرين.