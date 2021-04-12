وزارة الأوقاف تطلق سوق رمضان الخيري بدمشق

تنطلق الثلاثاء فعاليات سوق رمضان الخيري الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة دمشق وغرفتي الصناعة والتجارة في دمشق وريفها في مدينة المعارض القديمة بدمشق.

وقدمت وزارة الأوقاف المشاركة مجاناً للشركات الصناعية والتجارية مقابل أن تبيع موادها بسعر التكلفة.

وقال رئيس لجنة المعارض في اتحاد غرف الصناعة السورية طلال قلعه جي في تصريح: تم تجهيز المكان بالكامل لتقديمه مجانا للشركات المشاركة البالغ عددها 185 موزعة على 250 جناحاً من أجل البيع بسعر التكلفة والبيع أدنى من أسعار السوق بنسب مختلفة تصل إلى 25 بالمئة بهدف الوقوف إلى جانب المواطنين في هذا الشهر الفضيل مع ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

من جهته أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد دعم غرفة تجارة دمشق لهذه المبادرة التي تسهم بتخفيض الأسعار في هذا الشهر الفضيل وبرفع الأعباء عن المواطنين لافتا إلى الإقبال الكبير من قبل الشركات التجارية وخاصة الاستهلاكية ومنها الغذائية والكسائية وغيرها.