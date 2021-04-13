التوسع الاستثماري في المجمعات التنموية والأولوية للتصنيع الزراعي

اللاذقية- مروان حويجة

يجري العمل في محافظة اللاذقية على إيجاد الاستثمارات الأكثر جدوى ومواءمة للمنطقة الساحلية لجهة طبيعتها ومحاصيلها ومنتجاتها الزراعية ومقوماتها الاستثمارية، وذلك في إطار وضع خطة استثمارية مناسبة لمشاريع المجمعات التنموية في المحافظة، وبيان الجدوى الاقتصادية لها.

وقد أجرت محافظة اللاذقية تقييماً مستفيضاً لأهم هذه المؤشرات والمقومات خلال لقاء موسع مع مديري المؤسسات والجهات العامة المعنية بالقطاع الاستثماري والتنموي، ووضع رؤية لاستثمارات أكثر جدوى للمنطقة الساحلية، وجرى عرض المقترحات المتعلقة بالاستثمارات المستقبلية الممكنة بالاستفادة من الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، ومتطلبات توفير بعض الصناعات الأخرى وفق دراسة لواقع هذه المجمعات حسب كل منطقة بعد الكشف على مواقعها، وتوصيف الحالة الراهنة فيها.

وتناول المشاركون إمكانية الاستفادة من المجمع التنموي في عرب الملك في صناعات على غرار تكرير زيت الزيتون وتعبئته، وإنتاج الصناديق البلاستيكية والكرتونية، وخزن وتبريد الخضار والفواكه، وإمكانية إقامة معمل عصائر، كما عرض الاجتماع آفاق استثمارات المجمعات في كل من مشتل الساحل وزغرين كمعامل للأدوية البيطرية والأعلاف، والواقع الراهن لمجمع عرب الملك الذي لم يتم تخصيصه حتى الآن.

وأكد المحافظ إبراهيم خضر السالم على الاهتمام الحكومي بدعم إقامة مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على توفير المتطلبات الأساسية في المحافظة، خاصة المتعلقة بالإنتاج الزراعي، مشيراً إلى ضرورة وضع رؤية تفصيلية لكل مشروع، وأهميته، والجدوى الاقتصادية منه، وملاءمته للمنطقة.

وقدم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية، وأمين عام المحافظة، ومديرو القطاعات المعنية في الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والدراسات الهندسية والبناء والتعمير والإنشاء السريع، شروحات حول رؤية عمل كل جهة، ومقترحات تطوير الواقع الاستثماري وتنويعه وتوسيعه.