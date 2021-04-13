الحزب يؤازر النقل الداخلي بباصات رياض الاطفال مجاناً

حلب- معن الغادري

وضع فرع حلب للحزب الحافلات التابعة لرياض الأطفال لتخديم المواطنين مجاناً عبر مساري باب جنين وساحة الجامعة، في تأكيد على دور الحزب المجتمعي والتطوعي، وفي إطار الجهود المشتركة للتخفيف من حدة الازدحام، ومؤازرة الشركة العامة للنقل الداخلي للتخفيف من الأزمة المرورية، وتسهيل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ودراستهم.

وشدد الرفيق أحمد منصور، أمين فرع حلب للحزب على ضرورة التعاطي اللائق مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع مراعاة وضع الكمامات، والتعقيم بالنسبة للسائق والمرافق والركاب أيضاً، مبيّناً أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الاجتماعي المنوط بالحزب، وتفاعله اليومي مع احتياجات المواطن ومتطلباته، والتخفيف ما أمكن من الأعباء الناتجة عن الظروف الراهنة.