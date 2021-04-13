الدفاع العراقية تعلن تطهير سلسلة جبال حمرين من الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم تطهير سلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى شرق البلاد من الإرهابيين.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الوزارة قولها في بيان إن “الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت خلال عملية أمنية من تطهير سلسلة جبال حمرين الواقعة غرب بحيرة حمرين” مشيرة إلى أنه تم تدمير جميع أوكار تنظيم “داعش” الإرهابي إضافة إلى العبوات الناسفة التي عثر عليها.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في مختلف مناطق البلاد.

كما أحبطت القوات العراقية اليوم مخططاً إرهابياً لاستهداف مواقع أمنية ومدنية في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأفاد الحشد الشعبي في بيان نقله موقع السومرية نيوز أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 عملية أمنية محكمة تمكنت خلالها من اعتقال عدد من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء كانوا يخططون لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين في نينوى موضحاً أنه تم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.

بالتوازي، استهدف انفجار بعبوة ناسفة رتل دعم لوجستي تابعا لقوات ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة جنوب العراق.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز إن العبوة استهدفت رتلاً ينقل معدات لوجستية على طريق المثنى السريع مبيناً عدم وجود إصابات جراء التفجير وتشهد محافظات الوسط والجنوب العراقي منذ أشهر استهدافا مستمراً بواسطة العبوات الناسفة لأرتال التحالف الأمريكي متسببة بخسائر وأضرار.