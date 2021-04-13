خطر وقوع الحوادث مرتفع.. موسكو تطالب واشنطن بالابتعاد عن القرم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تحذر الولايات المتحدة من خطر مرتفع لوقوع حوادث حال اقتراب الولايات المتحدة من روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: “يجب أن تفهم (الولايات المتحدة) أن خطر وقوع الحوادث مرتفع. وقد شهدنا العام الجاري شيئا مماثلا في منطقة بحرية أخرى تماما، وأضاف: “نحذر الولايات المتحدة من أنه من الأفضل بالنسبة لها أن تبتعد عن القرم وساحلنا في البحر الأسود. وهذا سيكون أفضل بالنسبة لها”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء سابقاً عن مصدر بوزارة خارجية النظام التركي أن واشنطن أبلغت أنقرة بمرور سفينتيها العسكريتين بالبوسفور إلى البحر الأسود حيث ستتواجدان ابتداء من 14-15 نيسان الجاري وبحلول 4-5 أيار القادم، فيما زعم المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن عمليات السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأسود تحمل “طابعاً روتينياً”.

على صعيد آخر، أعلن ريابكوف أن تصريحات مجموعة السبع الكبار (G7)، التي عبرت عن قلقها من انتقال القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية، لا تضيف شيئاً في تسوية الوضع، وقال: “لا يوجد هنا شيء جديد في هذا التصريح. كما لا يوجد هناك شيء يضيف في الوضع العام. وحتى بدون هذا التصريح نعرف المواقف التي تتمسك بها هذه المجموعة”.

وأضاف: “تواصل مجموعة السبع الكبار تدهورها، وينخفض دورها في الشؤون الدولية. لذلك نتعامل مع تصريحاتها على أنها لعب لدور معين، لا أكثر من ذلك”.

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عبروا عن قلقهم من الانتقال المزعوم للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم. ودعوا روسيا إلى تخفيف حدة التوتر ومراعاة مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إلى ذلك أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى خطأ جسيم لقناة “CNN” التي عرضت دبابات أوكرانية على أنها روسية تدل على “استعدادات روسيا للحرب”.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء: “نفهم أنه ليس لديكم الوقت للتحقق من الحقائق، إذ أنكم تنقبون في الصراع الإيديولوجي من أجل انتصار الليبرالية. لكن ليس لمثل هذا الحد”.

وعبرت الدبلوماسية الروسية عن اعتقادها أنه يجب على مراسلي القناة في موسكو صرف انتباههم عن المشاركة في الحياة الاجتماعية لروسيا وإظهار المزيد من الاهتمام بمهنتهم”، وأضافت: “لأن ذلك أمر غير لائق”.

وعرضت قناة “CNN” الأمريكية سابقا دبابات أوكرانية في إحدى محطات أوكرانية للقطارات وكأنها دبابات روسية، تنقل إلى الحدود الأوكرانية، الأمر الذي يدل برأيها على “استعدادات روسيا للحرب”.

ويتم في الآونة الأخيرة تصعيد لحدة التوتر في جنوب شرق أوكرانيا. وازداد هناك عدد حالات إطلاق النار ويتهم الجانبان بعضهما البعض بسحب القوات إلى خط التماس.

وكانت روسيا أعلنت أكثر من مرة أنها لا تشارك في النزاع الأوكراني الداخلي وتأمل بانتهائه في المستقبل القريب.