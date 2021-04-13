دوري الأبطال.. مواجهة نارية في حديقة الأمراء وليفربول في مهمة مستحيلة

يسدل الستار اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء على منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أمجد الألقاب لأندية القارة العجوز، بإقامة مباريات الإياب بعد أن شهدت جولة الذهاب مفاجأتين غير متوقعتين: الأولى بفوز باريس سان جيرمان الفرنسي خارج أرضه على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لاثنين، وكذلك الفوز السهل لريال مدريد الاسباني على ليفربول الانكليزي بثلاثة أهداف لواحد، لكن هذا لا يعني أن الأمور مسلم بها، فمدرب الريدز يورغن كلوب أعلن التحدي في الأنفيلد معقل فريقه، لذا سيعمل على تصحيح الأخطاء من أجل العودة بالنتيجة وقلب الطاولة على الميرنغي بريمونتادا تاريخية، خاصة أن الملكي مستعد لهذه الموقعة بشكل كبير بعد هزيمته لغريمه التقليدي برشلونة، وكل من شاهد الكلاسيكو لاحظ التغييرات المبكرة التي أجراها زيدان لإراحة لاعبيه، فالريال عينه على كأسه المفضلة، لذا سيقاتل بشراسة في هذه المرحلة من أجل الانتصار ومواصلة المشوار لمحاولة عودة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسمين.

الأمر نفسه يمكن أن يحصل في استاد سيغنال ايدونا بارك الألماني معقل دورتموند الذي يستقبل مانشستر سيتي الفائز ذهاباً بهدفين لواحد، فمن لديه مهاجم من طينة النرويجي هالاند يمكن أن يعود بالنتيجة في أي وقت، وعليه ستكون المباراة المشتعلة، فمن يعرف أسلوب المدرب بيب غوارديولا يعلم أنه لن يستكين للدفاع، بل سيحاول إثبات استحقاقه لعبور هذا الدور، وهنا ستكون الفرصة كبيرة أمام رفاق رويس الذين لن يقفوا متفرجين، وسيجهدون للوصول إلى مرمى الخصم وتسجيل الأهداف، أما أكثر المباريات متابعة لهذا الأسبوع فستكون بين حامل اللقب الماضي ووصيفه، فالجميع ينتظر ريمونتادا ممكنة نظراً لتاريخ البايرن في الانتصارات، والعودة بالنتيجة خارج الديار، فهو تغلب ثلاث مرات من قبل على هزيمته في الذهاب ليتأهل في الأدوار الإقصائية، وآخر مرة فعل ذلك ضد بورتو في ربع نهائي 2015، خسر 1-3 في البرتغال، وحقق فوزاً مدوياً 6-1 على ملعب أليانز أرينا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعد باريس سان جيرمان الطرف الخاسر في أعظم عودة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث فاز ذهاباً على برشلونة 4-0، وخسر إياباً 1-6 في دور الستة عشر موسم 2017، لذا فإن أعصاب الباريسيين لن تهدأ قبل صافرة النهاية، ويمكن أن يلعب في صالحهم غياب هداف البافاري الأول ليفاندوفسكي.

أما آخر مواجهات هذا الدور فستكون شبه محسومة لصالح تشيلسي الانكليزي الذي سيستضيف بورتو البرتغالي بعد أن فاز عليه ذهاباً بهدفين نظيفين.

مباريات اليوم: بايرن ميونخ- باريس سان جيرمان، بورتو- تشيلسي، العاشرة مساء.

مباريات الغد: بوروسيا دورتموند- مانشستر سيتي، ليفربول- ريال مدريد، العاشرة مساء.

أرقام وإحصائيات

– تم تسجيل 14 هدفاً في 4 مباريات ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمعدل 3.5 هدف في المباراة، حيث تم تسجيل 7 أهداف في الشوط الأول، ومثلها في الشوط الثاني، وتم تسجيل 9 أهداف بالقدم اليمنى مقابل 3 أهداف بالقدم اليسرى، وتسجيل هدفين بالرأس.

– حقق بايرن ميونخ 13 انتصاراً خارج أرضه في المسابقة دون هزيمة، و4 تعادلات، كما فاز في آخر خمس مباريات من آخر ثمان لعبها خارج أرضه.

– عانى باريس سان جيرمان من 6 هزائم على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، وهذا ضعف العدد الذي كان عليه ملعب حديقة الأمراء في الموسم الماضي بأكمله.

– حافظ حارس تشيلسي ادوارد ميندي على نظافة شباكه في 7 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم، أكثر من أي حارس آخر في تاريخ البلوز، رغم أن ظهوره الأول مع الفريق كان في الموسم الحالي فقط.

– منذ موسم 2003- 2004، هناك لاعبان فقط قدما أكثر من 30 تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، وهما كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وانضم لهما لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بعد تمريرته الحاسمة في مباراة بايرن ميونخ.