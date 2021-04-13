رحلات إضافية بين حمص والمحافظات وبين المدينة والريف

حمص- عادل الأحمد

اطلعت لجنة النقل في مجلس محافظة حمص على واقع خطوط النقل في عدد من خطوط المدينة، وعلى الخطوط بين محافظة حمص والمحافظات، وبين المدينة والريف، وقررت خلال زيارة ميدانية إلى محطتي الكراجين الشمالي والجنوبي تسيير رحلات إضافية من حمص إلى المحافظات، وبين المدينة والريف، وتمت معالجة الإشكاليات في بعض الخطوط، وتأمين سيارات لنقل كافة المواطنين وإيصالهم إلى قراهم.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في مجلس المحافظة بأن الخطوة تأتي بهدف تأمين نقل المسافرين بين المحافظات، ووصول المواطنين إلى قراهم في ظل الوضع الحالي، حيث شهدت الأيام الماضية اختناقات وازدحاماً، خاصة العاملين خلال ذهابهم إلى عملهم والعودة إلى قراهم.