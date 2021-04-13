مع بدء شهر رمضان.. مئات المستوطنين يدنسون الأقصى

مع حلول شهر رمضان المبارك، اقتحم أكثر من مئتي مستوطن إسرائيلي اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وذكرت وكالة وفا أن 228 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة وبلدة الطور في القدس المحتلة وخربة الفارسية في الأغوار الشمالية واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق القرارة وخان يونس جنوب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم وتعتدي قوات الاحتلال يوميا على أراضي الفلسطينيين في أطراف قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.

سياسياً، جددت خارجية السلطة الفلسطينية تأكيدها أن صمت المجتمع الدولي على جريمة الاستيطان تواطؤ ومشاركة فيها مشيرة إلى أنه يمنحها الوقت اللازم والغطاء المطلوب لتحويلها إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه موضحة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت الخارجية على أن اكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان دون ترجمتها إلى إجراءات فاعلة قادرة على إلزام الاحتلال بوقف توسعه الاستيطاني في أرض فلسطين يعكس في الجوهر التواطؤ الدولي مع الاستيطان وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة البشعة.