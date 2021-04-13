هل اقترب موعد التطبيع السعودي مع الكيان؟

تقرير إخباري

في مدلول على اقتراب موعد التطبيع بين الكيان الإسرائيلي ونظام آل سعود، روج حاخام إسرائيلي لنفسه بأنه سيصبح الحاخام الأول لليهود في المملكة قريباً. ونقلت صحيفة “مكور ريشون” العبرية-اليمينية عن الحاخام يعكوف يسرائيل هرتسوغ قوله: “إن السعودية فيها جالية يهودية كبيرة جلهم من اليهود الأمريكيين في القوات المتواجدة بالمملكة”.

وأضافت الصحيفة إن السعودية شهدت تواجد جالية يهودية قديمة، لكنها في القرن الماضي حظرت هذا الوجود بالكامل تقريباً، ويعتزم الحاخام يعكوب هرتسوغ، الذي يعيش في القدس المحتلة، أن يكون الحاخام الرئيسي للمملكة، ومن المؤكد أنه ترويجه هذا وانتقاءه المملكة يحمل الكثير من النقاط اللافتة، أبرزها أنه لم يختر السعودية عن عبث أو مجرد مغالطة لفظية، فهو قد زار المملكة مرات متعددة وتربطه علاقات جيدة مع آل سعود واختار موقع إقامته وحتى موقع إقامة الكنيس، وهو يرغب كما عبر في افتتاح صفحة جديدة بين السعوديين والكيان الصهيوني.

وفي السياق ذاته، أضاف إن “السعودية أكبر دولة في الجزيرة، وسكانها 35 مليوناً، تعتبر موطناً لمئات اليهود _ حسب زعمه_ وغالبيتهم جنود من الجيش الأمريكي المتمركز في المملكة، ودبلوماسيون في السفارات الأجنبية، ورجال أعمال يهود من جميع أنحاء العالم ممن هاجروا هناك في السنوات الأخيرة، في أعقاب اتجاه الانفتاح على العالم الغربي، وإنشاء فروع لشركاتهم العالمية الكبيرة في البلاد”.

مع العلم أن المدعو الحاخام “يعكوف يسرائيل هرتسوغ”، 44 عاماً، نشأ في مؤسسات صهيونية، وحصل على شهادة حاخامية من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف أو ما يعرف بـ “الحريديم”. وعندما سئل عن دوره في المملكة، البلد الذي زاره كثيراً على مر السنين، وصف نفسه بأنه حاخامها الرئيسي، وأن مسؤولي المملكة يعرفونني على هذا النحو.

الجدير بالذكر هنا أن الكيان الإسرائيلي لم تنفي أْو يؤكد النبأ، وأيضاً نظام آل سعود لم يصدر بياناً حول القضية.

محمد نادر العمري