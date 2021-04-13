7 عادات تجنبها في رمضان

رمضان شهر الروحانيات للجسد والعقل والروح، وهناك العديد من الناس يرتكبون عادات سيئة خلال الشهر الكريم، والتي تؤثر سلباً على الصحة البدنية والعقلية لهم، لذلك من المهمّ تجنّب أي ممارسات غير صحية خلال هذا الشهر، يجب تجنبها خلال شهر رمضان هي:

– تناول الطعام بسرعة خلال وجبة الإفطار، فمن الأفضل شرب كوب أو اثنين من الماء الدافئ أولاً قبل البدء في تناول الطعام، حيث يساعد الماء في تنظيف الجسم.

-تجنب الحالة المزاجية السيئة عند الاستيقاظ من النوم، لأن ذلك سيؤثر سلباً عليك طوال اليوم، الصيام هو معاملة نفسك والآخرين بطريقة جيدة، وجزء كبير من عملية الصيام هو إيجاد سلامك الداخلي.

-تجنب النوم بعد تناول الإفطار مباشرة لأن ذلك قد يتسبّب في اكتساب المزيد من الوزن وانخفاض عملية التمثيل الغذائي.

-تجنب شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة لأنه يمتصّ الكالسيوم والحديد ويُقلّل من استفادة الجسم من الطعام، لذلك من الأفضل تناوله بعد ساعتين على الأقل من الإفطار.

-تجنب تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة لتفادى ارتفاع سكر الدم، من الأفضل تناولها بعد ثلاث ساعات من الإفطار.

-تجنب تناول كميات كبيرة من البروتين لأن ذلك يسبب عسر الهضم والإمساك.

-تجنب قلة النوم أو الإفراط فيه خلال شهر رمضان، لأن أنماط النوم الجديدة ستؤثر سلباً على جسمك وكذلك على مزاجك وتسبّب الصداع وأمراضاً أخرى.