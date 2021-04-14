إعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد صيانة محطة تحويل كهرباء الدرباسية

قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب بإعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد توقف دام لمدة يومين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من محطة تحويل كهرباء الدرباسية.

وبين مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة أنه بعد انتهاء شركة الكهرباء من صيانة محطة تحويل كهرباء الدرباسية نتيجة تعرض قسم منها للحريق منذ يومين تمت إعادة تغذية محطة مياه علوك بالكهرباء وتشغيلها وفق طاقتها الإنتاجية الاعتيادية والتي تشمل ثلاث مضخات أفقية و19 بئراً.

وأشار المهندس العكلة إلى أن عملية تعبئة خزانات المياه في منطقة الحمة مستمرة وبعد الانتهاء منها ستتم المباشرة بضخ المياه إلى المشتركين في أحياء مدينة الحسكة وفق برنامج التقنين المعتمد.

يشار إلى أن مشروع علوك يغذي بالمياه مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها إضافة إلى جزء من الريف الغربي من المحافظة.