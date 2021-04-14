افتتاح سوق رمضان الخيري والبيع بسعر الكلفة

طرطوس- محمد محمود

افتتح سوق رمضان الخيري في محافظة طرطوس كبادرة إيجابية جاءت بدعوة من وزير الأوقاف، وغرفة صناعة وتجارة طرطوس، ورعاية من المحافظة، وهي تأتي بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل الحصار الاقتصادي، وتهدف لبيعه المواد التموينية بسعر الكلفة.

“البعث” قامت بجولة ضمن السوق، حيث أكدت معظم الفعاليات المشاركة التزامها بالبيع بأسعار أقل من محلات المدينة، خاصة في شهر رمضان، وبدت الأسعار المسجلة أقل بفوارق بسيطة عن السوق بالنسبة لمعظم السلع المعروضة.

سامي ضيعة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة طرطوس، أكد أن الغاية من السوق الخيري الذي نظّمته الغرفة وصول البضائع للمواطن بسعر إنتاجها، حيث يتم بيعها بشكل مباشر من المنتج دون أي وسيط، وهذا أمر نحرص على متابعته بشكل يومي، ويمكن مراجعتنا في أية سلعة أو مادة يتم عرضها، حيث تشارك أكثر من خمسين شركة من فعاليات تجارية وصناعية من أكثر من محافظة تعرض مواد تموينية مختلفة: (منظفات- معلبات- حبوب- أجبان وألبان- وغيرها من السلع الأخرى).

وأكد ضيعة أنه سيتم إطلاق سوقين معاً خلال هذه الفترة، حيث يتم حالياً التحضير لسوق آخر قرب حديقة الطلائع، ستشارك فيه حوالي 25 شركة، وسيكون بمثابة فرع آخر للسوق الرمضاني.

بدوره أكد محمد العجي، مدير غرفة صناعة وتجارة طرطوس، متابعة التزام الفعاليات خلال الشهر، ومراقبة الأسعار، والسبر اليومي للأسعار، فالمفروض أن يلمس المواطن فروقات حقيقية بالمنتجات.