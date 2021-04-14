“التربية” تصدر قرارات توضيحية حول إنهاء العام الدراسي

دمشق – البعث

أصدرت وزارة التربية قرارات توضيحية حول إنهاء العام الدراسي 2020-2021م لصفوف مرحلة التعليم الاساسي، طلبت بموجبها من مديرياتها في المحافظات كافة بالنسبة لصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع بأن يُغلق حقل امتحان الفصل الدراسي الثاني على دفتر العلامات، وتحتسب محصلة الفصل الدراسي الثاني من درجة أعمال الفصل الثاني (شفهي + وظائف وأوراق عمل + نشاطات ومبادرات + المذاكرات) كنسبة مئوية (درجة أعمال الفصل × 100÷60) وتضاف إلى محصلة الفصل الدراسي الأول ثم تقسم على /2/ ( متوسط درجات الفصلين )، وتثبت نتيجة التلميذ نجاحاً أو رسوباً.

وساقت الوزارة مثالاً على ذلك مبينة أنه إذا كانت درجة أعمال الفصل الدراسي الثاني / 45 / تجرى معادلة لحساب محصلة الفصل الثاني كالآتي : ( 45 × 100 ÷ 60 ) ثم يضاف المجموع إلى محصلة الفصل الأول و يقسم على /2/ .

وبحسب القرارات تُعتمد علامة المشروع والسلوك للفصل الدراسي الثاني علامة الفصل الدراسي الأول نفسها، ويُنجز المعلمون والمدرسون في الصفوف من (1-4) المحصلات النهائية والسجلات المدرسية خلال فترة تعليق الدوام، وتُعلق نتائج التلاميذ العائدين من التسرب في الصفوف من (1-4) مع بداية الفصل الدراسي الثاني أو بعد إجراء المذاكرات، على أن يجرى لهم امتحان خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي 2021 – 2022م، وتُستلم الكتب المدرسية للصفوف من (1-4) قبل توزيع الجلاء المدرسي، وتُغلق دفاتر التفقدات بدءاً من 5/4 في الصفوف من (1-4) بخط مائل يكتب عليه إنهاء العام الدراسي بموجب القرار رقم 1195/943 تاريخ 3/4/2021م، ويتم توزيع الجلاء المدرسي للصفوف من (1-4) يوم الخميس الموافق لـ 22 / 4 / 2021م .

أما بالنسبة لصفوف مرحلة التعليم الأساسي (5-8 ) من الصف الخامس حتى الثامن، فقد طلبت الوزارة أن يجرى امتحان اللغة الانكليزية للصفوف (5-6) وفق الآلية المعتمدة، وتُعتمد علامة الامتحان السماعي في الفصل الدراسي الأول لمواد (اللغة الانكليزية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الروسية ) للصفوف ( 7-8 ) ويجرى امتحان كتابي فقط بحيث تكون علامة الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني: (علامة الامتحان السماعي في الفصل الدراسي الأول + علامة الامتحان الكتابي للفصل الدراسي الثاني).

وبحسب القرارات تُعتمد علامة امتحان المهارات الشفوية للغة العربية في الصفوف ( 5-8 ) وفق الآلية المعتمدة، وتُعتمد علامة المشروع والسلوك للفصل الدراسي الثاني علامة الفصل الدراسي الأول نفسها.

وتقوم الإدارات المدرسية -بموجب القرارات- بوضع البرنامج الامتحاني بما يناسب واقع وطبيعة كل مادة خلال الفترة من (29/4/2021-25)، وتُعتمد علامة امتحان الفصل الدراسي الثاني للتلاميذ العائدين من التسرب في الصفوف من (5-8) كعلامة نجاح أو رسوب وتحتسب ( 100 % من علامة المادة القصوى )، وتُغلق دفاتر التفقدات بدءاً من 5/4 في الصفوف من (5-8) بخط مائل يكتب تعليق بموجب القرار رقم 1195/943 تاريخ 3/4/2021م ، ثم يعاد تسجيل الحضور والغياب خلال فترة الامتحان من تاريخ 29/4/2021-25م.

ويُنجز المعلمون والمدرسون في الصفوف من (5-8) المحصلات النهائية والسجلات المدرسية خلال فترة أسبوع بعد الامتحان النهائي، وتُستلم الكتب المدرسية للصفوف من (5-8) بعد الانتهاء من امتحان كل مادة، ويتم توزيع الجلاء المدرسي للصفوف من (5-8) يوم الأحد الموافق لـ 23 / 5 / 2021م، وتُنقل العلامة النهائية على الجلاء ودفتر التقديرات والسجل العام (يشار في حقل الملاحظات إلى القرار رقم1195/943 تاريخ 3/4/2021م).