تأهل تاريخي لسيدات سلة تشرين.. بانتظار مواجهة البطل

اللاذقية- خالد جطل

حقق فريق سيدات تشرين بكرة السلة إنجازاً مميزاً بتأهله إلى المربع الذهبي “الفاينل فور” لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي بعد الفوز على الوحدة في المباراة الفاصلة للتأهل بنتيجة 64/51، ليحتل تشرين المركز الرابع متفوقاً على فرق لها باع طويل في اللعبة، وتمتلك إمكانيات مادية أفضل، محققاً الفوز بثماني مباريات، لينضم إلى الثورة المتصدر 36 نقطة، والجلاء الوصيف 34 نقطة، وقاسيون الثالث 33 نقطة في المربع.

مدرب الفريق إبراهيم حلبي أشار لـ “البعث” إلى أن ما تحقق لم يأت من فراغ أو عن طريق الصدفة، بل جاء نتيجة تخطيط سليم، وتكاتف الكادر الفني، والدعم اللامحدود من رئيس النادي وأعضاء الإدارة وتواجدهم ودعمهم المعنوي الذي ساهم بتحقيق نتائج إيجابية بمشاركتنا الأولى في دوري السيدات.

وبيّن حلبي أن التأهل جاء رغم صغر سن معظم اللاعبات (متوسط الأعمار 20 سنة)، وهذا يبشر بالخير لمستقبل اللعبة في النادي، لافتاً إلى أن طموح تشرين بالمربع الذهبي هو تقديم وجه مشرف.

وحول وجود مصاعب واجهت الفريق قال حلبي: للأمانة كفريق تلقينا دعماً مميزاً، والمشكلة الوحيدة التي واجهتنا هي انقطاع التيار الكهربائي في الأسبوع الأخير في الصالة الرياضية، وكان لذلك تأثير سلبي علينا.

يذكر أن فريق سيدات تشرين ضم كلاً من اللاعبات: جودي جمال، يارا بركات، هايدي قدار، ديانا بالوش، يارا سليمان، آية شما، رولا خريمة، نتالي انطوان، تيام قهواتي، كريستيل عكاري، ناستازيا سمعان، وور داوود.