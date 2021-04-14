تشرين يقترب من لقب الدوري الممتاز…وصراع الهبوط يشتعل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين( العاشرة إياباً) من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي جمعت المتصدر تشرين بوصيفه الجيش ظهر اليوم على ملعب الباسل في اللاذقية.

سيناريو اللقاء الذي لم يرتق للمستوى المأمول عرف خوض أصحاب الأرض لشوط المباراة الثاني بعشر لاعبين بعد طرد محمد المرمور في الدقيقة٤٥ ، ليستغل الجيش الموقف ويسجل هدف التقدم عبر قصي حبيب في الدقيقة ٥٢، لكن كامل حميشة استطاع إهداء التعادل لتشرين في الدقيقة ٥٧ والذي قرب البحارة من الحفاظ على لقبهم للموسم الثاني على التوالي.

وفي بقية المباريات ابتعد الكرامة في المركز الثالث بفوزه على مضيفه الشرطة بهدف وحيد سجله عبد السلام رحمون في الدقيقة السابعة، وانعش الحرية آماله بالبقاء في البقاء بين الكبار بتغلبه على ضيفه حطين بهدف سجله احمد الدبل في الدقيقة ٨٣، وسيطر التعادل السلبي على لقاء الوحدة والفتوة الذي احتضنه ملعب تشرين في دمشق.

وانتهت مباراة الوثبة وضيفه الطليعة بالتعادل بهدف لمثله، تقدم الوثبة عبر علي صارم في الدقيقة ٣٥ قبل أن يعدل ازدشير صارم النتيجة بهدف في مرمى فريقه في الدقيقة ٥٢.

وضمن حرجلة بقاءه في الدوري الممتاز بعد أن عاد من ملعب البعث في جبلة بالنقاط الثلاث بفوزه على فريق المدينة بثلاثة أهداف لاثنين، سجل ثلاثية أصفر ريف دمشق ياسين سامية هدفين في الدقيقتين (٢٠و٦٧ )وعلي غصن في الدقيقة ٥٩ ، اما هدفا جبلة فحملا توقيع مصطفى الشيخ يوسف في الدقيقتين (١٥و٣٩).

وعلى أرضية الملعب البلدي في طرطوس خطف الساحل انتصارا هاماً على ضيفه الاتحاد بهدفين لواحد، ورغم تقدم الضيوف أولاً عبر رأفت مهتدي في الدقيقة ١٥، إلا أن عودة الساحل كانت قوية عبر هدفي عبد الكريم حسن في الدقيقة ١٨ وأحمد غلاب في الدقيقة٨٠.

وفي ضوء هذه النتائج بات ترتيب الفرق كالآتي: ١-تشرين ٥٣ نقطة ٢- الجيش ٤٨ نقطة ٣- الكرامة ٤٥ نقطة ٤- حطين ٤١ نقطة٥- الوحدة ٤٠ نقطة ٦- الطليعة ٣٣ نقطة ٧- جبلة ٢٧ نقطة ٨- الوثبة ٢٥ نقطة ٩- الاتحاد ٢٤نقطة ١٠- الشرطة ٢٤نقطة ١١- حرجلة ٢٣نقطة ١٢- الساحل ١٧نقطة ١٣-الفتوة ١٥نقطة ١٤- الحرية ١٢نقطة.

“البعث”