تقديم البيانات المطلوبة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً

حلب- معن الغادري

انطلقت في حلب عملية التنسيق والتنظيم لتسهيل الأعمال الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك. وناقشت اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، مضمون المبادرات والفعاليات المخطّط لتنفيذها خلال شهر رمضان، بهدف الاستهداف العادل والسليم للأسر المحتاجة، وتحديد الدعم المناسب لتنفيذ تلك المبادرات من وسائط النقل والمحروقات وإتاحة الأمكنة والساحات والخدمات الأخرى.

وتمّ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية تقديم البيانات والإحصائيات الدقيقة لكل جمعية بعدد المستفيدين وفق تصنيف الأسر الأشدّ حاجة والأيتام والأرامل والشهداء والجرحى، وذلك بهدف منع ازدواجية منح المساعدات للفئات المستهدفة.

وكان محافظ حلب حسين دياب قد شكّل لجنة خاصة لتنفيذ مضمون ما تمّ إقراره مؤخراً مؤلفة من عضوَي المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والمعنيين في /الشؤون الاجتماعية والعمل– الأوقاف– غرفَتي التجارة والصناعة– اتحاد الجمعيات الخيرية– وجمعية الإحسان/.