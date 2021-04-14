زمن قياسي لعودة التيار الكهربائي رغم قلة الإمكانيات

الحسكة- إسماعيل مطر

تمكنت ورش شركة كهرباء الحسكة من إصلاح وصيانة الأعطال التي حصلت في محطة كهرباء الدرباسية شمال مدينة الحسكة نتيجة تعرّضها للحريق قبل يومين، وبيّن المهندس أنور العكلة، مدير شركة كهرباء الحسكة، أنه بسبب اندلاع حريق في محطة تحويل كهرباء الدرباسية 20/66 ك. ف ضمن صالة خلايا الـ 20، تم فصل التغذية عن المحطة، والسيطرة على الحريق، وتم تقييم الأضرار للبدء بعملية الإصلاح وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن.

ولفت العكلة إلى أن خروج المحطة عن الخدمة تسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن محطة مياه آبار علوك كونها تتغذى عن طريق محطة تحويل كهرباء الدرباسية التي تعد المصدر الوحيد لكهرباء المحافظة بعد خروج محطة تحويل كهرباء رأس العين عن الخدمة منذ بداية العدوان التركي.

وأشار إلى أن ورش الصيانة باشرت على الفور عمليات التنظيف وإزالة مخلفات الحريق، وقامت بإعادة تأهيل الخلايا ذات الأضرار البسيطة، وتم استبدال الوصلات المحروقة، وتركيب حمايات جديدة، وفحص الحمايات القديمة التي لم تتأثر بالحريق، كما تم التأكد بعد إجراء الاختبارات من سلامة التوصيل.

وأكد العكلة بأنه تمت إعادة محطة تحويل كهرباء الدرباسية 20/66 ك. ف للخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية لمحطة مياه آبار علوك التي توقفت عن ضخ المياه للسبب نفسه، وأوضح أنه على الرغم من قلة الإمكانيات فإن الورش الفنية التابعة للشركة بذلت جهوداً كبيرة من أجل إصلاح وصيانة الأعطال، وإعادة التيار الكهربائي للمحافظة بفترة زمنية قصيرة.