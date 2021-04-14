نادي الخابور يعاني مادياً

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

بات العائق المادي مسيطراً على أغلب أندية محافظة الحسكة، حيث كانت ضريبته كبيرة على النشاط الرياضي ككل، ليكون نادي الخابور آخر ضحايا قلة ذات اليد، والذي يعد العدة للسفر إلى مدينة حماة للمشاركة في التجمع المؤهل لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

رئيس نادي الخابور زياد لازار أكد لـ “البعث” أن المعاناة المادية كبيرة جداً، وأية خطوة في مجال العمل الرياضي تتطلب الاعتماد على تبرعات المحبين، ومنهم مجلس الإدارة، مبيناً أن النادي اعتذر عن المشاركة في تجمع الدرجة الأولى وذلك بسبب نقص المال، مشيراً إلى أنه هذا العام أيضاً كانت له صدارة مجموعة الحسكة، فقرر المشاركة لأنه من غير المنطق والعقل أن يبقى يراوح في المكان، حيث يرغب في الوصول للدرجة الأولى.

وأشار لازار إلى أن النادي اعتمد على نفسه مادياً، وقرر المشاركة كون انتظار دعم القيادة الرياضية لم يعد يجدي نفعاً، لكن لازار ناشد القيادة الرياضية تأجيل تجمع حماة 48 ساعة نتيجة الوضع الاستثنائي في محافظة الحسكة، وعدم القدرة على التنقل والتجوال.