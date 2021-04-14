وزارة “السياحة” والجامعة الافتراضية تمهدان لإطلاق برنامج إدارة الفندقة

دمشق- عبد الرحمن جاويش

تتجه وزارة السياحة حالياً لتنفيذ برامج لتأهيل عدد كبير من الكوادر المدربة لرفد سوق العمل السياحي، وتمت مناقشة الموضوع في اجتماع تمهيدي جرى بين وزارة السياحة والجامعة الافتراضية السورية لإطلاق برنامج إدارة الفندقة والسياحة.

وأكد معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج لـ”البعث” أن ما تمت مناقشته في الاجتماع كان مثمراً ومفيداً من حيث التعاون بين وزارة السياحة والجامعة الافتراضية السورية، وما تم إنجازه من الخطة الدرسية، والوسائل التعليمية، والإمكانيات اللوجستية المستخدمة، والإجراءات المتخذة لتخريج الطلاب وفق المعايير السياحية العالمية، وتنص الاتفاقية على تبادل البيانات حول احتياجات سوق العمل المتعلقة بالمهارات والوظائف في القطاع الفندقي، واستخدام تقنيات تكنولوجية ولغات لرفد هذه الكوادر إلى سوق العمل، مبيّناً أن التعليم السياحي أحد محاور العمل الرئيسة بالنسبة للوزارة، إضافة إلى مساهمته في رفع جودة خدمات القطاع السياحي، ورفد سوق العمل بالكوادر المميزة لرفع مستوى جودة الخدمات في المنشآت السياحية، لافتاً إلى أن أبرز مهام الوزارة ومديرياتها وضع برامج وخطط عمل تتناسب مع رؤية الوزارة في تطوير العملية التعليمية والتدريبية، لاسيما أن العمل السياحي يتمتع بخصوصية معينة، ويعكس صورة حضارية، ويساهم في خلق تنمية اقتصادية اجتماعية في مختلف المناطق.