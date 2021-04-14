600 طن كمية الإنتاج المتوقع من بذار البطاطا العام الجاري

حماة – ذكاء أسعد

جهزّت المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة 209 بيت شبكي و150 دنماً مفتوحاً من بذار البطاطا، والتي تم التعاقد عليها مع المزارعين، مع الإشارة هنا إلى أن إنتاج هذا العام من البذار يقدر بـ600 طن.

وأوضح المهندس عبد الغني الأسود مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار لـ”البعث” أنه تم زراعة 209 بيت شبكي في قرية مورك وكفراع، و150 دنماً من الحقول المفتوحة في معردس وسوبين وكفر بهم وكفر الطون بهدف تلبية الطلب المتزايد على بذار البطاطا، مؤكدا أهمية هذا المشروع كونه خطوة كبيرة لتأمين بذار البطاطا محلياً، والاستغناء تدريجياً عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي، إلى جانب تخفيض تكلفة البذار، وبالتالي تخفيض سعر البطاطا في السوق المحلية.

ونوه الأسود إلى أن مراحل إنتاج بذار البطاطا تبدأ بزراعة الأنسجة في مخابر المؤسسة بحلب من درنات بطاطا أمهات، ثم يتم زراعتها في البيوت الزجاجية في حلب وطرطوس، ثم يتم زراعتها في البيوت الشبكية في حلب وحماه والسويداء، حتى تصل للمرحلة الأخيرة وهي زراعتها في الحقول المكشوفة ليتم بيع ناتجها إلى المزارعين كبذار.

وأكد الأسود أن هذا المنتج المحلي ملائم للظروف الجوية وخالي من الأمراض والحشرات وخاصة الأمراض الفيروسية وتكلفته أقل من البذار المستوردة بالنسبة للمزارعين.