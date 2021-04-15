استشهاد عراقي وإصابة 12 بجروح جراء تفجير إرهابي شرق بغداد

استشهد عراقي وأصيب 12 آخرون بجروح جراء تفجير إرهابي في منطقة الحبيبية شرق العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة أنباء واع عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان: “إن التفجير وقع اليوم في أحد الأسواق بمنطقة الحبيبية شرق بغداد وادي إلى استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين واحتراق 5 سيارات”.

بدوره أفاد مصدر أمني لقناة السومرية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب التفجير الإرهابي عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارة.

في سياق متصل، ألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على أحد الإرهابيين في ضواحي العاصمة بغداد.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان أورده موقع السومرية نيوز: بناء على معلومات استخبارية مؤكدة تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في أحد أحياء منطقة الدورة جنوب بغداد” مشيراً إلى أن الإرهابي مطلوب بموجب المادة 4 إرهاب.