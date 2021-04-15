اضطرابات القولون أكثر المشاكل الصحية برمضان

اضطرابات القولون من المشاكل الصحية الشهيرة خلال شهر رمضان، يصاحبها الشعور بالعديد من الأعراض، أبرزها ألم البطن والغازات والانتفاخات، والقولون هو جزء من الجهاز الهضمي، فبعد تكسير الطعام في المعدة وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة، تمر المواد الغذائية غير القابلة للهضم عبر القولون، فالقولون مسؤول عن امتصاص أي بقايا من الماء والأملاح والفيتامينات من المواد الغذائية وتكثيفها وإخراجها من الجسم. وأعراض اضطرابات القولون: وجع بطن، إمساك، إسهال، غازات، انتفاخ، تشنج، وإعياء، وأسبابه ضغط عصبي، نمط الحياة، الأدوية، وعندما يكون القولون سليماً فإنه سيزيل النفايات التي لم يعد يحتاجها جسمك بكفاءة، ومع ذلك عندما يكون القولون الخاص بك غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل المؤلمة، وأكثر اضطرابات القولون شيوعاً هي أمراض الأمعاء الالتهابية مثل: التهاب القولون التقرحي الذي يسبب الألم في القولون السيني، الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذي يؤدي إلى المستقيم.

أما علاج القولون فتتمثّل الخطوة الأولى في تعديل نظامك الغذائي لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تقليل الالتهاب، وإيجاد الراحة، وتساهم بعض الأطعمة بشكل أكبر في الالتهاب مثل اللحم الأحمر، والأطعمة المقلية، والسكر المصنع، والقهوة، وهي أطعمة يجب الابتعاد عنها في وجبات الإفطار والسحور. والخطوة الثانية في علاج آلام القولون هي إجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة، والقضاء على السلوكيات التي تؤثر سلباً على صحة القولون مثل: تدخين السجائر، الجلوس المفرط، قلة ممارسة الرياضة، فيجب عليك ممارسة الرياضة حتى لو دقائق بعد الإفطار خلال شهر رمضان لضمان صحة القولون. وتعمل الألياف الغذائية على تسريع عملية التخلص من النفايات، ما يساعد على تقليل الإمساك والالتهابات، وبعض المصادر الصحية للألياف الغذائية التي يجب التفكير في إدخالها إلى نظامك الغذائي هي: الحبوب، الفاكهة، الخضروات، المكسرات والبذور، وشرب المزيد من الماء في الفترة من الإفطار للسحور.