تحضيرات مكثفة لكرة النواعير استعداداً للقاء الحسم

حماة – منير الأحمد

بدأ فريق النواعير بكرة القدم منذ يوم السبت الماضي مرحلة الإعداد المكثف للمباراة الفاصلة مع فريق المجد متصدر المجموعة الجنوبية على طريق العودة إلى دوري الدرجة الممتازة، وذلك بتمرين صباحي ومسائي على أرض الملعب الصناعي في حماة.

رئيس النادي القاضي عبد الحميد السيد أشار لـ “البعث” إلى أن الفريق دخل المرحلة النهائية من التحضيرات وعينه على تحقيق الانتصار الذي يعيده إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، مبيّناً أنه تمت دعوة عدد من خبرات كرة القدم في النادي، وعدد من الداعمين والمحبين للقاء في مقر النادي بالشريعة يوم الثلاثاء الماضي لتبادل الأفكار، وتوحيد الجهود، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة نحو الهدف المنشود.

وبين رئيس النادي أن اللاعبين على أهبة الاستعداد، وينتظرون قدوم نادي المجد إلى مدينة حماة في مباراة الذهاب التي لم يحدد موعدها بعد لتحقيق نتيجة إيجابية، بحيث يغادر الفريق إلى دمشق لأداء مباراة الإياب وهو بحالة نفسية جيدة.

بدوره بيّن مدرب الفريق الكابتن خالد حوايني أن الفريق جاهز للقاء، ولا توجد أية غيابات ولا إصابات، حيث لم تنقطع تدريبات الفريق طيلة الفترة الماضية.

من جهته أوضح مدير الفريق الكابتن محمد زكدوحه أن الإدارة قدمت ما هو مطلوب مع دفع الرواتب المستحقة للاعبين، فضلاً عن متابعة كل شاردة وواردة، وتأمين كافة متطلبات اللاعبين، والكادر التدريبي، موضحاً أن الجميع عينه على العودة بالفريق إلى مكانه الطبيعي بين الكبار.

يشار إلى أن النواعير تصدر مجموعته في المرحلة الأولى لدوري الدرجة الأولى، والتي ضمت كلاً من: عفرين وعمال حماة والنيرب ومصفاة بانياس والتضامن، بخسارة وحيدة وتعادل، بينما حقق الفوز في باقي المباريات، وبالدور الثاني لعب في مجموعة ضمت أربعة فرق هي: عفرين وشرطة حماة والجزيرة، ففاز على الجزيرة مرتين، وعلى شرطة حماة ذهاباً وإياباً، وخسر على أرضه مع عفرين، وتعادل معه في حلب.