مستوطنون يقتحمون خربة ابزيق شمال شرق طوباس بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين من قرية عين عريك غرب رام الله بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في القرية اعتقلت فلسطينيين اثنين.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم خربة ابزيق شمال شرق طوباس بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الخربة بحماية قوات الاحتلال واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

في سياق متصل، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية للأسير شرحبيل أبو ذريع جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن الأسير أبو ذريع 49 عاماً يعاني من ضعف بعضلة القلب وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية لتركيب جهاز لتنظيم دقات القلب كما يعاني من ارتفاع بضغط الدم ومن وجود ماء على الرئتين ومن كسل كلوي إضافة إلى معاناته من الديسكات في ظهره ورقبته.

إلى ذلك جدد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا مطالبته المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقال حنا في تصريحات اليوم نقلتها وكالة وفا إن مدينة القدس المحتلة في خطر شديد نتيجة لما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية تهدف إلى القضاء على تاريخها الحضاري وتهويدها وتهجير سكانها.

وشدد حنا على أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة صموده على أرضه وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية.

بدوره دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار الشرعية الدولية.

وأوضح منصور في رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال تواصل جرائمها وانتهاكاتها بحق الحرم القدسي الشريف من خلال فرض حصار مطبق عليه ومنع الفلسطينيين من زيارة المسجد الأقصى حيث اعتدت أمس على المصلين الفلسطينيين بعد خروجهم من الصلاة قرب باب العمود أحد أبواب القدس القديمة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مشدداً على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي وبشكل فوري بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأماكن المقدسة.