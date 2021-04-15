“ملجأ للنجوم”.. مجموعة قصصية للصغار

صدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب مجموعة قصصية بعنوان: “ملجأ للنجوم”، تضم خمس قصص للصغار، من تأليف ورسوم رامز حاج حسين، حملت العناوين: “ملجأ للنجوم”، “تفاحة جولانية”، “خوذة أيهم”، “رفقاً بالعصافير”، “خبزات نايا”، وفي معرض حديثه عنها قال الفنان رامز: هي محاولة لمقاربة مفردات الحرب وبشاعتها، وبعض تفاصيلها القاسية بطريقة تناسب فهم أطفال صغار من محيطي عايشوها، وكانت لهم جمل وتعابير تجعلنا نقف موقف الجاد والمتأمل لطريقة تعاطينا مع ثقافة الطفل في سورية، وكيفية إيجاد الحلول الناجعة للخروج به من أتون هذه الحالة الظلامية، ربما تكون هذه المجموعة خطوة على طريق يملؤه الأدباء والفنانون بالعديد من الأعمال لتحصين أطفالنا.