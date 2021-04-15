نصائح لتجنب الجوع خلال رمضان

رغم الفوائد الصحية التي يتضمنها الصيام خلال شهر رمضان فقد يجد البعض صعوبة في التأقلم مع تغيّر عاداتهم الغذائية خلال هذا الشهر، أو يشعر بنوع من التعب والإرهاق جراء الانقطاع عن الطعام والشراب لفترات طويلة نسبياً. وذكر خبير التغذية السوري فادي عباس أن يتبع الناس النصائح التالية لتجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام: يجب التركيز في السحور على الأطعمة التي تحتوي على نسبة نحو 70% من الماء، وتناول الوجبة على ثلاث مراحل بفارق خمس دقائق بين الواحدة والأخرى، وتبدأ بطبق من السَلَطة (خاصة الخيار والخس والكرفس)، وبنوع واحد فقط من الطعام بشرط ألا يحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، كما هي الحال مع مواد مثل الأجبان والمكسرات التي رغم فوائدها الغنية إلا أنها ستتسبب بحاجة الجسم لكميات أكبر من الماء بعد ساعات قليلة. وأضاف: تأتي السكريات في المرحلة الثانية، ويفضل تناول قطعتين من الفاكهة الغنية بالماء أيضاً كالفراولة والبطيخ والبرتقال أو شرب كوب من العصير الطازج، ثم اختتام الوجبة بشرب الماء. وتنصح خدمة الصحة الوطنية البريطانية بتجنب شرب الشاي والقهوة لأنهما مدران للبول لاحتوائهما على الكافيين، خاصة لمن يعانون من مشكلة السلس البولي، ويؤدي فقدان الجسم للسوائل إلى الحاجة لتعويضها، والإصابة بالجفاف الذي يخلق مشاكل صحية مثل الصداع، وانخفاض ضغط الدم، ومشاكل في الكلى، وغيرها.